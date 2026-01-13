台北草莓甜點推薦｜盤點台北6家必吃「草莓甜點」 一人限購2顆胖草莓、IG爆紅草莓鐵盒蛋糕

每年一到草莓季，甜點控的心就開始蠢蠢欲動了吧！冬天最不能錯過的就是那一顆顆紅通通、酸甜多汁的草莓甜點，不只好吃，拍起照來更是療癒滿分。今年草莓甜點的戰況依舊激烈，從老字號名店到IG爆紅的新星，每一家都端出讓人甘願排隊、甚至「限量限購」也要搶到手的夢幻甜點。小編幫大家整理出6家必吃草莓甜點，不管你是草莓控、甜點控，還是單純想找個理由犒賞自己，都一定要收藏。準備好你的甜點胃，把台北的草莓甜點一次收進今年的美好回憶裡吧！

台北草莓甜點｜FlourishBakery：胖草莓

說到草莓甜點，Flourish Bakery 的「胖草莓」絕對是草莓控不能錯過的人氣甜點！只要草莓季一到，這顆外型可愛、誠意爆棚的胖草莓甜點，幾乎每年都會在社群上掀起一波打卡熱潮。店家選用當季新鮮草莓，一顆顆紅潤飽滿、香氣十足，完全不手軟地鋪好鋪滿。麵包扎實，搭配的奶油霜綿密細緻，甜度控制得剛剛好，讓整體吃起來不甜膩。難怪每到草莓季，總能看到熟門熟路的老饕提前預訂，而且每人限購2顆的胖草莓，就怕一不小心撲空。

圖 / IG@lao__0329

店家地址：新北市板橋區文化路二段225巷9號

連絡電話：02-22556500

營業時間：週一～日8:00～19:30

交通方式：捷運江子翠站步行約3-5分鐘

台北草莓甜點｜4F劇場咖啡古亭店：鐵盒草莓蛋糕

4F劇場咖啡「鐵盒草莓蛋糕」延續了店裡的氣質，打開鐵盒的瞬間，不是華麗張揚的裝飾，而是乾淨俐落的層次排列。當季新鮮草莓、細緻柔軟的蛋糕體，搭配清爽的鮮奶油，一層一層堆疊得剛剛好，看起來就讓人很安心。草莓選用的是酸甜平衡的當季品種，咬下去能感受到自然果香與多汁口感，不會過酸，也不會甜到膩口。蛋糕體本身濕潤輕盈，帶點空氣感，搭配滑順卻不厚重的奶油，整體甜度控制得相當克制，非常適合不愛重甜的朋友。最加分的是，每一口都吃得到草莓本身的存在感，而不是只剩糖與奶油的味道。

圖 / IG@jaja5450

鐵盒包裝也是這款甜點的一大亮點，不只方便外帶、保存，拿著坐在公園、河濱或回家慢慢吃，都很有生活感。沒有過多裝飾，反而更凸顯甜點本身的質地與用心，也難怪成為不少熟客每年草莓季必點的品項。

店家地址：台北市中正區羅斯福路三段244巷2號

連絡電話：02-23620220

營業時間：每日 12:00－21:00（實際營業時間可能依假日或店家公告調整）

交通方式：捷運古亭站 2 號出口，步行約 3–5 分鐘

台北草莓甜點｜双妹嘜養生甜品：草莓燉奶

草莓季說到「經典系草莓甜點」，很多老饕第一個想到的，就是双妹嘜的草莓燉奶。沒有浮誇造型、沒有厚重裝飾，卻靠著一口入口就化開的細緻口感，默默圈粉無數，堪稱低調卻超耐吃的草莓系代表。双妹嘜最迷人的地方，在於它對「燉奶」這件事的堅持。以新鮮牛奶慢火蒸燉，讓奶香自然凝結成滑嫩細緻的質地，入口時帶著微微的彈性，卻又像布丁一樣輕柔。搭配當季新鮮草莓，酸甜比例恰到好處，不會搶走燉奶本身的香氣，反而讓整體層次更加清爽。

圖 / IG@ilona.cnn

店家地址：台北市中山區農安街2巷20號之33

連絡電話：02-25996282

營業時間：週一二三五11:00－21:30、週四12:00-17:00、週六日12:00-21:30

交通方式：捷運民權西路站9號出口

台北草莓甜點｜大王千金：草莓大福

說到草莓大福，「大王千金」絕對是許多人心中的經典名單。外表低調、卻年年被草莓控點名，靠的不是浮誇包裝，而是一顆顆紮實又真材實料的草莓大福。圓潤飽滿的外型，輕輕灑上的太白粉，光看就知道皮薄又柔軟。外層麻糬口感Q彈卻不黏牙，入口時帶著淡淡米香，完全不搶戲。大顆草莓被完整包進去，果肉鮮紅、水分充足，酸甜比例恰到好處。搭配細緻滑順的紅豆餡，甜度控制得非常剛好，不會過於厚重，讓草莓的清爽果香自然地在口中展開。

圖 / IG@enjoy.life1002

店家地址：臺北市中正區北平西路3號

營業時間：平日09:00 ~ 20:00、假日08:00 ~ 21:00

交通方式：台北車站1F近南二門出入口

台北草莓甜點｜January Couple：草莓紅茶戚風千層半半

喜歡吃草莓甜點，但又有障礙嗎 ? 每到草莓季，January Couple 的「草莓紅茶戚風千層半半」你一定要試試。結合戚風蛋糕與千層蛋糕的雙重口感，一次滿足選擇障礙，對草莓控來說簡直太犯規。這款「半半」甜點最大的亮點，就是把兩種蛋糕完美合體。一半是輕盈柔軟的紅茶戚風蛋糕，茶香溫潤、不苦不澀，入口後帶出淡淡的伯爵紅茶香氣；另一半則是層層堆疊的千層蛋糕，薄嫩餅皮搭配細緻奶油，每一口都能感受到柔滑的節奏感。兩種蛋糕口感完全不同，卻在同一盤裡達成平衡。

圖 / IG@148.diary

店家地址：台北市中山區民生東路二段136號2樓

連絡電話： 02-25715890

營業時間：12:00-18:00（公休日看粉專）

交通方式：捷運行天宮站1號 步行3分

台北草莓甜點｜點冰室：草莓生乳三明治

點冰室的草莓生乳三明治看起來簡單，卻在細節裡藏滿用心。選用當季新鮮草莓，每一顆都紅得漂亮、切面多汁，酸甜比例拿捏得恰到好處，不會過酸也不會甜膩。中間夾層的生乳餡口感輕盈滑順，奶香溫柔卻不厚重，入口即化，完美襯托草莓的果香。最加分的是外層吐司，柔軟細緻、不乾不硬，輕輕一咬就能和內餡融在一起，整體口感非常協調。你會發現這款三明治不是那種「吃一口就很飽」的甜點，而是會讓人忍不住一口接一口，吃完還有點意猶未盡。搭配一杯店內飲品，不論是咖啡或茶，都很適合當作悠閒午後的小確幸。

圖 / IG@kkkuunneat

店家地址：臺北市大同區承德路二段53巷33號

連絡電話： 0907-495-158

營業時間：14:00–20:00（週三公休）

交通方式：捷運雙連站1號、中山站5號步行約5分鐘

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此

