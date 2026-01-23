台北蔬食名店插旗台中！PRESERVE超澎湃酪梨大早餐，每日現烤酸種麵包控必訪

Miacucina餐飲集團旗下的全日蔬食早午餐品牌▸Preserve◂也來台中插旗啦！在台北和台南已經有六家分店，台中惠中店則是最新開設的第七家！除了提供蔬食全日早午餐，還有每日烘焙麵包可購買哦，店內自製酸種麵包搭配鮮蔬讓人吃得清爽有質感，價格落在中上但食材新鮮健康值得一試～

台中！PRESERVE 惠中店

PRESERVE台中惠中店坐落在西屯區惠中路上，店門口外面就有預留停車位，大約可停八台車。

台中！PRESERVE 惠中店

PRESERVE台中惠中店用餐空間很寬敞，不過座位安排的滿鄰近的，滿座時店內此起彼落的交談聲音其實會有點吵雜。

台中！PRESERVE 惠中店

另一側是麵包販售區和現做麵包的區域。

台中！PRESERVE 惠中店

台中！PRESERVE 惠中店

後方座位還有戶外用餐區，光線相對比較好，天氣好的時候坐在這裡也挺舒服。

台中！PRESERVE 惠中店

台中！PRESERVE 惠中店

身為麵包控很難抵擋現烤麵包的誘惑啊！在PRESERVE台中惠中店吃完早午餐，肯定要來逛一下再打包幾顆麵包回家的

台中！PRESERVE 惠中店

這天買了二款貝果還有原味酸麵包當早餐，其他口味只能下次來再試試。

台中！PRESERVE 惠中店

台中！PRESERVE 惠中店

台中！PRESERVE 惠中店

入座後PRESERVE台中惠中店是直接掃碼點餐，但會提供紙本菜單參考，因頁數較多菜單放最後囉！也可先按這裡參考。

台中！PRESERVE 惠中店

我們這天點了以下這些，吃完份量覺得舒服剛好。

台中！PRESERVE 惠中店

熱拿鐵

沒有美美拉花有點可惜，上方奶泡厚實比例溫順好入口，喜歡喝有燙口感的拿鐵，熱呼呼的口感讓涼涼的冬日早晨更有精神啦！

台中！PRESERVE 惠中店

酪梨大早餐

看到蠻多桌都有點這份的！

台中！PRESERVE 惠中店

一整排新鮮酪梨催下去＋煎得酥香的奶油麵包片讓人食指大動！酪梨口感非常滑順好吃，搭配太陽蛋和清淡爽口的菇類和蕃茄增加營養。

台中！PRESERVE 惠中店

芝麻葉有淋上紅酒醋，可以搭配酪梨放上酸麵包一起入口，超清爽又滿足～

台中！PRESERVE 惠中店

台中！PRESERVE 惠中店

培根嫩蛋墨西哥卷餅

柔軟餅皮包著素培根、嫩蛋和薯條，香料味十足重口味但不辣，配上優格醬超合拍！

台中！PRESERVE 惠中店

台中！PRESERVE 惠中店

生菜新鮮脆口，搭配酸酸甜甜的百香果醬汁，吃起來清甜不膩口；如果不喜歡吃生菜也可以更換為薯條。

台中！PRESERVE 惠中店

草莓可頌法式吐司

餐後再來個甜點更滿足～

台中！PRESERVE 惠中店

酸甜草莓切片配上滑順鮮奶油及可頌，一口幸福直衝天靈蓋耶！

台中！PRESERVE 惠中店

可頌口感很酥脆，吃完口齒留香～

台中！PRESERVE 惠中店

不得不說PRESERVE的餐點口味真的挺不錯，雖然價位偏中高但一開幕就門庭若市，台中人果然很愛吃早午餐啦！另外也有義大利麵和燉飯可選擇，假日想吃個健康舒服的蔬食早午餐，不妨來PRESERVE台中惠中店試試囉～

台中！PRESERVE 惠中店

PRESERVE台中惠中店

地址：臺中市西屯區惠中路二段39號

電話：04-2251 3858

營業時間：平日09:00-21:00；假日08:00-21:00

線上預約：https://inline.app/booking/-NJ52ydOg_JGysSYmwyl:inline-live-3?language=zh-tw

IG：https://www.instagram.com/preserve__tw/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘