台北薪情優於北京上海！2025全球薪資榜出爐 一城市均月收25萬封王

北薪水屬於全球薪資水準後段班，被日韓等國甩在後面。（示意圖，本刊資料照）

嚮往高薪生活嗎？根據資料網站Visual Capitalist統計的2025全球薪資清單出爐，瑞士日內瓦與蘇黎世分別以月入7984美元（約25萬台幣）及7788美元（24.5萬台幣）的高水位稱霸全球。舊金山則以7092美元（22.3萬台幣）的驚人數字入榜，這些城市的超高所得讓全球求職者心生嚮往。

新加坡、東京、首爾均薪多少？

在亞洲職場圈裡，新加坡以4231美元（13.3萬台幣）的均薪坐穩領頭羊位置，香港和首爾則分別以3775美元（11.9萬台幣）與（10.3萬台幣）展現強悍實力。即使是近期匯率波動的東京也維持在8.1萬台幣左右，依舊是亞洲高薪族群的重要指標。

台北市均薪全球排名如何？

目光轉回台灣，雖然總統賴清德宣示基本工資將挑戰3萬門檻，但台北市目前平均薪資落在1749美元（5.5萬台幣）。雖然這個數字優於上海與北京的1502美元（4.7萬台幣）及1451美元（4.56萬台幣），但在全球排名中仍屬後段班，甚至不到新加坡的一半。

亞洲最低薪的城市是哪裡？

相比之下，東南亞的印尼雅加達均薪僅約524美元（1.65萬台幣），是亞洲職場的最低薪資，墊底的埃及開羅更只有少少的165美元（5183台幣），這項數據凸顯了不同區域間巨大的生活水準落差。

