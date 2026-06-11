台北藝術節9月登場 驫舞劇場跳「大群舞」
（中央社記者趙靜瑜台北11日電）2026台北藝術節9月登場，節目精彩，其中驫舞劇場成軍超過20年將推新作「大群舞」，團長蘇威嘉今天表示，「大群舞」要挑戰那些曾說驫舞劇場舞者都太有個性、不能跳群舞的人。
藝術總監陳武康在記者會上表示，平常做舞蹈創作、表演和推廣其實已然精疲力竭，「感謝北藝中心願意接住我們，中國信託文教基金會贊助。」陳武康說，希望在第3個10年，能把舞團帶到下一個階段，「我們直到正式開排之後才恍然大悟，原來過去22年的創作過程，都是為了這個大節目在做準備」。
蘇威嘉說，經過20多年的淬鍊與沉澱，對舞團特色更加清晰，「我們看似隨性，實則精準拿捏；動作充滿追、趕、跑、跳、碰、扭、摔、拋、折等強烈風格」。
蘇威嘉表示，過去驫舞劇場總被說每個團員的風格都太強烈，根本沒辦法跳群舞，「今年我們就是要帶著這部『身體編年史』去挑戰這句話」。
今年台北藝術節節目探索劇場、記憶與家族，集結來自黎巴嫩、印尼、中國、日本及台灣的藝術家，推出多檔聚焦身分、漂泊與當代處境的作品。
台北表演藝術中心董事長王文儀表示，今年邀請觀眾在台北藝術節裡，看見這些大藝術家如何卸下成熟姿態，挑戰自我，直面人生中最艱難與最脆弱的命題。
王文儀說，今年藝術節就像久違的同學會，許多好久不見的藝術家老朋友，以及讓人期待已久的新朋友，都要和台灣觀眾碰面，「今年的藝術創作者都已經饒富成就，但仍選擇持續創作，無畏挑戰未知，我想這也是劇場最迷人的地方」。
今年台北藝術節節目還包括首次來台的當代法語劇場重要劇作家莫瓦德（Wajdi Mouawad，又譯：穆阿瓦），將帶來最能代表自己的作品「海之邊」與「孤身」，從自身流亡經驗出發，揭露身為流亡者在語言、家庭與文化認同之間的失落與漂泊。穆阿瓦表示，他想帶這些作品給台灣，相信台灣觀眾一定可以感同身受。
創作社劇團也在今年台北藝術節宣告復活，由周慧玲編導「孃孃狂言」點名大歷史中的小人物，從兩名老閨密的生命片段，召喚那些無法言說的情感與歷史幽影。
接近80高齡依舊持續質問世界的王墨林將在「最後的錄音」中站上舞台演出獨角戲，透過聲音、檔案與記憶碎片，為台灣小劇場史留書，令人期待。
2026台北藝術節將於9月4日至10月25日登場，6月22日起全面啟售。（編輯：管中維）1150611
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