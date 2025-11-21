台北蚤之市松菸登場 200家職人帶你挖寶世界老件

邁入第八年的「台北蚤之市 Taipei Flea Market」今(21日)起一連3天在松山文創園區4、5號倉庫展開年度大場，集結台、日、港、俄近200組跨國古物職人，從歐美老傢俱、日式古道具，到軍品、黑膠、古書、底片機，讓喜愛老物的人能在600坪室內空間裡盡情尋寶。

以推廣古物文化為核心的「台北蚤之市」本週末再次登場，並首次移師至挑高的松山文創園區4、5 號倉庫，空間更大，也能容納更多品項。現場可見復古衣物鞋款、家飾燈具、歐洲復古傢俱、歐洲真空管收音機、古書、日本攤商交流展區、舊窗花與舊鐵器創作等多樣收藏，甚至還有藏家展出百年歷史的巨型LV行李箱，開價新台幣30萬元；戶外也有40年以上的紅色復古車展出，成為入場民眾搶拍亮點。

本屆更邀請東京最大跳蚤市場「Tokyo City Flea Market」代表Yoshi親自來台，帶來日本蚤市氛圍與精選老件；多位日本創作者也同步參與，打造跨國古物交流。

主辦人張威力接受央廣訪問時表示，老物市場的魅力絕不是一般人以為的「二手雜物」，他也提醒民眾不要錯過與攤主聊天的機會。張威力：『(原音)跟我們一般所謂傳統上跳蚤市場最大不一樣，我們這比較偏屬30年到80年更老一點，那如果再放久一點，也許就變成古董，所以這跟大家想的原本不大一樣。你可以跟這些店家好好聊天一下，他們其實都臥虎藏龍，他們其實很多到世界各地看到的東西，還有他們對老物的知識、對歷史的了解，其實蠻有趣的。』

張威力本身也是資深收藏人，在紐約生活時就迷上舊物，收藏最多的就是黑膠唱片。他說，收藏老物最迷人的不是價格，而是記憶的重量。他說：『(原音)古物收藏有很重要的地方，就是不是只是價值，對它有時候是很大的是情感，對，比如說玩具來講，很多人就會覺得說小時候玩過，就說買不起啊，現在就想要有一個這個情感的感覺。』

張威力觀察8年前台灣幾乎沒有大型古物市集，如今復古潮正席捲全球，年輕世代也開始愛上老物。「現在看起來是舊，以後就會變成歷史文化的一部分。」他以宋代天目碗為例，喝茶的器皿放千年後就是文物，價值完全不同。

除了古物文化，為期3天的「台北蚤之市」也結合音樂、藝術與咖啡甜點，多組DJ將播放70–90年代黑膠、華語Disco與電子音樂，為松菸倉庫注入復古又自由的派對氛圍。