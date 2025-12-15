台北蛋黃區「信維整宅」挨批最髒國宅！走道堆垃圾雜物占據 住戶無奈

網友在臉書社團分享，台北市大安區信義路上的信維整宅，被批評是「最噁心最髒的國宅之一」。（圖／臉書社團：●【爆料公社】●））

台北市大安區信義路上的信維整宅因嚴重髒亂問題引發關注，被網友形容為「最噁心、最髒的國宅之一」。這座建於1960年代、屋齡超過50年的整宅，原為安置違建移民而興建，如今卻面臨垃圾堆積走道、雜物占據樓梯間等亂象。住戶除了忍受環境髒亂，更憂心堆放的雜物可能造成安全隱憂。儘管位於台北市精華地段，但因建築老舊、管理失序，加上都更計畫卡關20多年，讓居住品質持續惡化。

網友在臉書社團分享，台北市大安區信義路上的信維整宅，被批評是「最噁心最髒的國宅之一」。（圖／臉書社團：●【爆料公社】●））

走訪信維整宅現場，可見樓梯間堆滿垃圾，住戶門外走道擺放許多雜物，甚至連冰箱也被放在公共區域。許多住戶對此感到無奈，表示主要是因為管理員沒有確實管理，導致環境整潔度需要調整。有住戶直言，即使相關單位進行稽查並張貼公告，但過不了多久，這些雜物又會重新出現在公共空間。

一樓商家提到，雖然現在都更計畫即將通過，但對於整體環境和安全問題仍感到擔憂，希望能改善環境品質。信維整宅當初規劃為一、二樓作為商店，三到六樓為住宅，地下室則設有傳統市場。然而，隨著建築老化，漏水、安全和環境髒亂等問題接踵而來，嚴重影響居民生活品質。

網友在臉書社團分享，台北市大安區信義路上的信維整宅，被批評是「最噁心最髒的國宅之一」。（圖／臉書社團：●【爆料公社】●））

網友在臉書社團分享，台北市大安區信義路上的信維整宅，被批評是「最噁心最髒的國宅之一」。（圖／TVBS）

針對這些問題，議員表示，即使在等待都更的過程中，該做的環境整理工作仍然必須進行。議員承諾會請環保局或衛生局進行全面勘查，找出需要改進的地方，並要求相關單位盡速改善環境問題。

信維整宅的都更計畫已經卡關20多年，雖然同意比例已達八成，但仍未達到法定門檻。近期台北市政府已降低都更門檻，希望加速推動都更進程，讓住戶能夠擺脫目前被垃圾與雜物包圍的居住環境，重獲安全、舒適的生活空間。

