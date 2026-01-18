台北行天宮徵「執事」月薪4萬8！ 大批網友喊想轉職 師兄曝難處

最近行天宮開出執事人員職缺，薪資最高還可以達到4萬8000元，讓民眾直呼想轉行，但也有網友提醒宗教工作都很辛苦，行天宮執事師兄也解釋，執事工作其實相當繁多，有時候早上4點就要上班開廟門。而面試也不容易，除了主管幹部面試，還要通過神明同意，才能進來見習，就是希望能找到有緣人。

行天宮要徵執事人員，工作內容包括誦經、宣講、解籤還有參與公益活動和行政總務等事務，但月薪最高上看4萬8000元，還提供免費三餐和住宿，讓網友發文驚呼好想應徵、還有人開玩笑表示文組理組不如媽祖，但也有網友解釋，執事大小事都要親力親為，碰到大型活動又會更忙。

不少網友直呼想應徵。圖／台視新聞

行天宮執事師兄曾思凱也解釋該職位工作內容，像是誦經跟民眾宣講、早上4點就要起來開廟門，「執事的工作就會比較多，大家可能在休息的時候，反而是我們最忙的時候」，且住宿只是有個床位，可以休息過夜。面試也不容易，除了觀察品格、個性，還得經過主管、幹部面試，最後要大老闆恩主公同意，擲筊認證才能通過。

行天宮執事師兄解釋工作內容。圖／台視新聞

再看看其他宮廟類似職缺，除了行天宮執事人員月薪最高開到4.8萬；新店明聖宮徵住持，要主持法會儀式、宣揚弘法，開出4萬元以上的月薪；佛教協會徵法會行政人員，要負責資料登打、櫃台接待等，開出最高3.5萬元月薪。

其他公廟所開職缺。圖／台視新聞

台北／葉宣婕、甘而棣 責任編輯／陳俊宇

