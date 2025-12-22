台北行天宮算命師推薦，算命很準元辰宮改運

【商家指南推廣專題】

圖片由菩提光論命提供

人生總會遇到一些過不去的檻，使不少人想透過算命卜卦，掌握自己當下的運勢與需求，在台北行天宮算命師推薦名單中，位於命理地下街西區九號的好運堂（菩提光論命）命理師楊老師，擁有三十年修行底蘊，透過八字、紫微、奇門遁甲等命理技術，精準分析各式疑難雜症，並以柔和語氣道出洞見，她也提供元辰宮改運、NLP身心靈諮詢，並以「算命很準」的精準分析，協助上班族、家長或學生找到人生方向。

台北行天宮算命師推薦人選楊老師長年留日，日文精湛，因此吸引不少日本客戶，許多國內外影視藝人、直播網紅、政商人物也慕名而來，知名網路名人JOEMAN更在Google留下「楊老師神準」的讚許評價，使楊老師在命理街的名聲更加響亮。

廣告 廣告

以命理與身心靈照見真實人生

「命理不是宿命，而是提醒我們該往哪裡用力。」楊老師解釋，每個人天生都帶著一張「命運地圖」，而她負責指引來訪者理解地圖上的指示牌，擁有三十年的修行經驗的楊老師，精通八字、紫微、奇門遁甲、陽宅風水、姓名學、文王卜卦、塔羅、香氛占卜等多項命理技術，結合元辰宮改運、前世今生催眠療癒、NLP身心靈諮詢，並以「算命很準」的命理分析，幫助客戶掌握人生方向與關鍵決策。

道德為本，安心為先

楊老師強調：「命理師的言語，能影響一個人的信念，所以必須以道德為本。」十幾年前，她就開始鑽研身心靈領域，取得國內外十多張專業證照，堅持在每一次諮詢中，給予客人最誠懇與中正的建議，許多客人回流多年，不只是為了占卜結果，更渴望獲得「被理解與被祝福」的力量，這也是楊老師建立台北行天宮算命師推薦好口碑的原因。

職場運勢轉旺：開運奇門與陽宅風水助你翻轉工作氣場

楊老師指出，2025年是職場能量轉換之年，許多人在工作、創業、財運上會迎來新的機會，但若氣場未調順，容易錯失好運，因此她建議能運用開運奇門遁甲、陽宅佈局與姓名鑑定，調整運勢磁場，自然流動財氣、人緣與行動力，創造真正的轉運契機。

2026桃花年來臨：自我覺醒的感情修行

2026年是強烈的「桃花能量年」，楊老師提醒：「這一年，愛情關係會是許多人生命的主題，單身者容易遇見命定緣分，但也有人面臨感情選擇與考驗。」

倘若想釐清一段關係的走向、看見對方真實的心意，或重新找回愛自己的力量，建議透過八字批盤、紫微論命、香氛占卜與元辰宮改運、前世今生催眠方式，快速從能量與命盤中理解感情走向。

若您正在尋找台北行天宮算命師推薦人選，或是想報名元辰宮改運、體驗「算命很準」的命理分析，那麼好運堂（菩提光論命）的楊老師就是您的好選擇，目前，品牌於過年期間推出免費送卜卦的活動，想了解自己的工作運、桃花運，千萬不要忘記前往好運堂（菩提光論命）諮詢楊老師。

更多台北行天宮算命師推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：菩提光論命

地址：行天宮命理地下街 好運堂（菩提光）西區九號，靠近何嘉仁大樓地下道入口（行天宮捷運4號出口，左轉步行6分）

預約方式：現場面談／線上LINE諮詢（時間 14:00～20:00）

電話：0978-760682（您就奇耙，奇樂，您要發了）

FB：https://rink.cc/nnshx

LINE：https://rink.cc/3uzqf

以上訊息由菩提光論命提供