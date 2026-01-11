台北街頭到處巧遇韓星！網大讚「國際城市」蔣萬安發聲了

娛樂中心／游舒婷報導

第40屆金唱片獎昨（10）日順利在大巨蛋舉辦，Cortis、StrayKids、TWS、LE SSERAFIM等參與典禮的韓星也在典禮前陸續到台北，趁工作之餘觀光，形成在台北街頭到處巧遇韓星的特殊風潮，對此，蔣萬安也發文感謝為台北錄製宣傳影片的韓流偶像們，網友們也大讚「這才是國際城市」！

LE SSERAFIM成員台北跑咖，馬上發文分享。（圖／取自IG）

蔣萬安發文稱，聽說這兩天在台北走到哪都能巧遇偶像，大明星們一落地，就直奔台北街頭觀光，足跡從饒河、師大夜市到中山、公館商圈、西門町、信義101。

除此之外，這次的金唱片的巨星陣容也帶動台北旅宿的業績成長，這兩天周邊的住宿幾乎是滿房狀態。蔣萬安說，為了迎接K-POP粉絲的到來，市府團隊做了很多努力，包含捷運站廣播、巨幅電視牆、大巨蛋打卡柱、應援旗幟、金色燈飾。除此之外，蔣萬安也特別感謝CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN錄製歡迎影片，歡迎大家蒞臨台北市。

近日在台灣社群上掀起高人氣的CORTIS，其中一名成員趙雨凡是土生土長的台北人，他一回家就帶著成員在台北趴趴走，餐廳、手搖都沒放過，到訪金雞園、得正、師大夜市，還到運動中心，行程相當「接地氣」；人氣女團的LE SSERAFIM成員則是到永康商圈吃東西、跑咖。

