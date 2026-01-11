台北街頭到處巧遇韓星！網大讚「國際城市」蔣萬安發聲了
娛樂中心／游舒婷報導
第40屆金唱片獎昨（10）日順利在大巨蛋舉辦，Cortis、StrayKids、TWS、LE SSERAFIM等參與典禮的韓星也在典禮前陸續到台北，趁工作之餘觀光，形成在台北街頭到處巧遇韓星的特殊風潮，對此，蔣萬安也發文感謝為台北錄製宣傳影片的韓流偶像們，網友們也大讚「這才是國際城市」！
蔣萬安發文稱，聽說這兩天在台北走到哪都能巧遇偶像，大明星們一落地，就直奔台北街頭觀光，足跡從饒河、師大夜市到中山、公館商圈、西門町、信義101。
除此之外，這次的金唱片的巨星陣容也帶動台北旅宿的業績成長，這兩天周邊的住宿幾乎是滿房狀態。蔣萬安說，為了迎接K-POP粉絲的到來，市府團隊做了很多努力，包含捷運站廣播、巨幅電視牆、大巨蛋打卡柱、應援旗幟、金色燈飾。除此之外，蔣萬安也特別感謝CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN錄製歡迎影片，歡迎大家蒞臨台北市。
近日在台灣社群上掀起高人氣的CORTIS，其中一名成員趙雨凡是土生土長的台北人，他一回家就帶著成員在台北趴趴走，餐廳、手搖都沒放過，到訪金雞園、得正、師大夜市，還到運動中心，行程相當「接地氣」；人氣女團的LE SSERAFIM成員則是到永康商圈吃東西、跑咖。
更多三立新聞網報導
金唱片／站在男神許光漢身旁露餡？CORTIS趙雨凡「真實身高」被看穿！
昔日合照變對嗆！鍾明軒質疑家族「賺紅錢」 郭昱晴曬2證據反擊
飲料喝到蟑螂蛋！店員辯稱蕎麥「當場捏爆」他嚇瘋 大茗道歉了
一堆人還不知道！錢放郵局漏看1規定 他驚呼：虧大了
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 100
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 25
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 小時前 ・ 5
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 5 小時前 ・ 13
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 82
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 5
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 65
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 12
網友求阿信帥照釣出本尊超驚喜 周渝民怕重演「抱緊處理」
自己糗事自己虧，近日有網友在社群發文「能蓋一個阿信樓嗎？想當桌布」，號召分享五月天阿信的帥照，沒想到被本尊海巡到，還親自貼出一張照片回應，卻是他上月22日在上海演唱會跌落舞台的瞬間畫面，讓網友全體傻眼又笑翻。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1
8歲就賺1棟房！40歲最美童星揭「真實收入」：難存錢
娛樂中心／楊佩怡報導40歲女星楊佩潔8歲時以童星出道，拍攝近200支廣告，被譽為「最美童星」，長大後則接下不少本土八點檔及綜藝節目的拍攝。不過近幾年來，楊佩潔鮮少揭到拍戲邀約，因此讓不少人誤以為她是不是不拍了。對此，她日前接受專訪時澄清：「我還是很想演戲」，並透露現況。民視 ・ 1 天前 ・ 15
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」
八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人
喜劇演員林妍霏近期上線的單人脫口秀片段惹議，拿李珠珢拍廣告只說一句「喝水」就被誇可愛當引子，接著提及李多慧與粉絲道別的影片，誇張模仿對方中文口音連喊「晚安、回家、快回家」，還脫口補上一句「有人類這樣講話嗎？」被不少觀眾指控是在嘲笑外籍人士學中文，根本霸凌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
古天樂鬆口「宣萱不只是朋友」狂跑行程身體累垮：只想在房睡一整天
香港經典劇集《尋秦記》時隔25年推出電影版，監製兼主演古天樂與宣萱暌違12年再度來台來台宣傳，今（9）日在台北舉行記者會，《尋秦記》在港澳上映後更創下亮眼票房成績。他也向台灣影迷許願，希望能有更多機會來台，「希望到時候能帶林峯一起來，讓他親自和台灣粉絲聊聊。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
恢單後更美！陳妍希曬「火辣賀年照」文案出包又被糾錯
恢單後更美！陳妍希曬「火辣賀年照」文案出包又被糾錯EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5