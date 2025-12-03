台北街頭有人穿羽絨外套 他傻眼：17度有這麼冷嗎

東北季風逐漸增強，今天（3日）越晚越冷、雨勢也越大，最冷下探14度，不過有民眾發現，台北市今天白天明明還有17度，街頭上已開始有人穿羽絨外套，讓他傻眼問真的有這麼冷嗎，不過有人認為每個人的感受不同，指南部只要25度以下，就會有人穿厚外套、戴圍巾了，引起討論。

一名網友在PTT八卦板表示，今天白天台北大約在17度左右，但街頭上竟然有人已經開始穿羽絨外套，讓他開玩笑說哈爾濱、俄羅斯居民一臉問號，韓國、日本人也會狂搖頭，「17度這種穿短袖短褲的清爽涼爽日子，台北民眾居然穿了羽絨外套，有沒有卦？」

廣告 廣告

網友看完後驚呼「今天穿羽絨外套是真的有點誇張」、「台北的冷是透進骨子裡面的」、「人家冷就多穿衣服，又沒礙到你」、「17度只能算偏涼吧，如果沒騎車只要薄外套就夠」、「北部真的很不宜居，冷比別地方冷，熱也比別地方熱」、「新聞說今天越晚越冷，人家可能需要晚歸，就先穿上保暖了」。

也有人喊「會冷就多穿一點啊，我在高雄25度以下就看過有人穿羽絨外套了」、「前幾天才看到屏東妹子騎車穿超厚外套+圍巾，那不是更誇張」、「前幾天24、25度就有人穿了，我也蠻傻眼的」、「溫差太大對身體不好，外面冷就多穿一點，不用管別人」、「我今天穿羽絨背心，暖暖的很舒服啊」、「台北17度等於體感7度，冷死人了好嗎」。

更多中時新聞網報導

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

小池徹平「化妝水隨便噴」養出凍齡肌

1.25兆軍購引爆秋鬥 逾百人喊反戰