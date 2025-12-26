【台北襲擊事件】陰謀論流傳 凸顯日益升溫的政治對立氛圍

Taiwan FactCheck Center

記者／何蕙安、陳偉婷；責任編輯／陳偉婷

台灣首都鬧區12月19日晚間發生隨機襲擊事件，最終造成凶嫌本人在內等4人死亡與多人受傷，震驚台灣社會。隨著嫌犯作案的影像、細節在網路快速流傳，許多陰謀論也相應而生，宣稱嫌犯是第五縱隊或中國人之子、中國媒體提前預知襲擊事件等錯誤資訊，也有政治人物第一時間將矛頭指向軍用品氾濫、政府管理失靈，凸顯台灣日漸升溫的政治對立氛圍。

事件爆發後，社群平台及網路討論區也出現多起恐嚇、暴力威脅，或揚言「無差別攻擊」的貼文與留言，造成民眾恐慌。根據刑事警察局統計，截至12月21日中午，共有20則此類貼文，並且查獲3名涉案人，涉嫌恐嚇公眾維安罪。

儘管資訊紛擾，社群仍有許多用戶呼籲節制分享與批判性思考，「雖然網路有很多陰謀論，但我發現這次很多人都呼籲要節制討論，也很多人在網路上呼籲不要亂傳陰謀論。」台灣事實查核中心總編輯陳偉婷説，「我覺得還是有很樂觀的一面。」

政治動員與兩岸議題交織 社會對立情緒持續累積

今年是台灣社會緊張對立的一年：先是7、8月剛經歷前所未有的全台大規模國民黨立委與民眾黨新竹市長罷免；8月底的核三重啟公投；到9月底花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩後的政治角力，社會、族群對立氛圍持續升高。

兩岸議題更是在過去一年牽動著台灣社會，從賴清德總統3月定調大陸為「境外敵對勢力」；11月宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京當局也以2027年『武統台灣』為目標」；到日前中國配偶參選台灣公職的爭議；國防部發布被暱稱為「小橘書」的臺灣全民安全指引；加上最近以反詐騙之名封鎖大陸社群平台小紅書一年等事件，每每引起台灣社會內部激烈討論，也帶動民眾的焦慮。

根據台北市警方調查，12月19日週五，凶嫌下午先在多處縱火，之後下午5點多在台北車站M7出口地下一樓通道丟擲煙霧彈，導致一名見義勇為的民眾倒地；之後又到附近的中山站，沿途丟煙霧彈，並持刀無差別攻擊路人，最終逃至附近的百貨公司大樓後墜樓身亡。

在事件爆發後第一時間，因為資訊不明，網路也陸續出現案許多關於臆測身份的討論，有網友比對現場照片，認為台北車站與中山站的凶手為不同人；許多新聞與貼文下則出現留言影射嫌犯是所謂的第五縱隊，或是懷疑中國在進行壓力測試。也有人找到疑似是張文的TikTok的帳號，當中有許多看到截取中國官媒解放軍的影像，被傳說跟中共有關係。社群平台也出現多個傳言宣稱張文是中國人、宣稱其母親為中國籍，並稱張文從小在中國長大。

「第五縱隊」並非明確的法律名詞，但一般指在敵人內部滲透、潛伏，當軍事行動或發生衝突時，出來策應外部軍事行動的人士。一些台灣政治人物與民防單位近年來積極呼籲民眾注意「第五縱隊」，讓此一名詞受到廣泛討論。

社群貼文宣稱張文是中國人、或是指其父母之一是中國籍

不過，包括台灣陸委會、台北市警局都以澄清張嫌並非新住民二代。凶嫌的學校也證實他為該校畢業學生，不是在中國長大。

中央大學通識中心副教務長王俐容接受查核中心採訪時表示，傳言將凶嫌母親刻意錯誤指稱為陸配，可能是透過汙名化特定身分，再度引發台灣社會與陸配族群之間的衝突。

王俐容說，此類操作一方面可能強化「陸配帶來負面影響」的刻板印象，另一方面也可能刻意製造陸配家庭對台灣社會的不滿情緒，符合認知作戰中「分化社會、製造對立」的常見手法，因此需要特別謹慎看待。

「中媒預知說」擴散 陰謀論隨媒體報導放大

過去幾天，另一個熱傳的是一張中國媒體《看看新聞Knews》的微博貼文擷圖，貼文內容提到兇嫌在中山站砍傷多人後墜樓，但網友發現貼文發布的時間早於兇嫌實際的墜樓時間，懷疑「中共媒體預知攻擊案件」。其中一則貼文有240萬的瀏覽數。

網友大量轉傳一則宣稱中國媒體預言兇嫌墜樓的臉書貼文，這一則在Threads的貼文有240萬瀏覽數

該傳言不只在社群平台熱傳，多家台灣新聞媒體也跟進報導，並搭配聳動標題，聲稱「中共媒體疑超前部署？」「中國媒體提前26分鐘報墜樓亡」等。

多家台灣新聞媒體傳播「中國媒體提前知道襲擊事件」的陰謀論，標題聲稱「北捷犯案兇嫌墜樓 中媒比本人還先知道」、「中國媒體提前26分鐘報墜樓亡」、「中共媒體疑超前部署」、「細思極恐⋯中媒18:24報導張文墜樓身亡 事實18:50才從5樓跳下」等

實際上，根據查核中心檢視，網傳擷圖顯示的是該篇貼文「原始發文時間」，但實際上編輯記錄顯示，該片貼文內容隨著事件進展歷經數次編輯更新，只不過發布時間仍顯示最早的發文時間，導致發文時間早於文中提及情節時間的不合理情況。

被廣為引用的臉書貼文的作者在事後也刪除原先貼文，不過貼文的截圖已經被廣為流傳。

謠言與實用資訊並存 危機時刻的資訊考驗

此次事件讓人再次看到，當資訊空白、人們急於尋求正確資訊時，網路社群卻充斥著未經查證的資訊、臆測、推論和陰謀論；也凸顯了資訊素養、事實查核在重要時刻的重要性——人們需要理性挑選與吸收資訊、具有基本查證能力，找尋可信賴的消息來源，謹慎分享資訊，以避免誤傳錯誤資訊而造成更大的恐慌。

事實上，19日當晚在眾多紛擾的資訊中，網路也出現許多分享如何應對緊急狀況、以及心理健康照顧的實用資訊。很多專業團隊如台北市／新北市諮商及臨床心理師公會、司法精神醫學專家、台灣急診醫學會等第一時間都從各自的專業提供建議。也有網路意見領袖快速整合國際資訊、善用AI作圖，加速與加大傳播，吸引許多民眾分享。

查核中心也在20日發布一篇文章，統整多個專家團體的意見，提醒民眾謹慎討論攻擊事件、避免過度曝光與模仿風險。

值得注意的是，這次事件也有網紅投入闢謠行列，例如Facebook上有14萬追蹤者的四叉貓，在事件發生後發布多篇闢謠文章，澄清許多關於襲擊事件的傳言，他的貼文吸引數萬人互動與分享，被許多網友讚其闢謠效果奇佳。

許多專業團體在事件發生後分享指引，呼籲民眾如何應對相關情況與照顧自己的心理健康。左為台北市/新北市諮商及臨床心理師公會，右為台灣急診醫學會圖卡

封面圖來源：台北捷運 Metro Taipei