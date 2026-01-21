台北西北區扶輪社活動點滴
台北西北區扶輪社社長鄭銘鎮 Mark 是一位熱心公益,好善樂施的社會參與者,本身身為牙醫公會活耀的會員,熱愛運動的細胞自小就是小棒球員,現在是業餘腳踏車的專家也是生活的一部分.
台北西北區扶輪社友本身仍充滿社區服務社會參與的熱誠.點點滴滴的報導
https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/fd34b074-895e-4f54-be2a-675aede60dc8.mp4
這是北投國中陳教練的分享，女歌聲的部分是女壘隊的孩子唱的
「將台灣的榮耀與音樂融合，真的差點哭出來！」
「年輕球員將獎盃舉起的那一刻真的太感動😭」
「等到正式播出以後運動這段我一定要重看一萬遍⋯⋯」
無數觀眾錄影心得掛保證，最感動人心的春節特別節目絕對不是說說而已。《WE ARE 我們的除夕夜》繼去年向運動致敬的橋段逼哭大家後，今年更是將整年度為台灣爭光的年輕運動選手們邀請至舞台上接受眾人的喝采。當看到這些閃閃發光的明日之星登台與 @Marz23 共演時，不知道有多少人和我們一起紅了眼眶🥹
🏆威廉波特世界少棒大賽冠軍：臺北市東園國小
🏆LLB世界次青少棒錦標賽冠軍：臺中市中山國中
🏆貝比魯斯U16世界女子壘球賽冠軍：臺北市立北投國民中學
🏆U15 亞洲盃錦標賽冠軍：中華代表隊
不管過了怎麼樣的一年，當看到台灣小將霸氣登場，搭配上Marz23動人激昂的歌聲大合唱時，我們都能感同身受地以他們的成就為榮。謝謝他們的努力不懈，也請大家加入我們的行列，新的一年繼續為所有運動選手應援吶喊，成為他們最堅實的後盾。
陳榮祥 Bio 社友--- 如何向人工智慧 (AI) 精確提問以獲得詳盡答案
這份指南將系統性地拆解與分析有效提問的各個層面。掌握這些技巧，您將能夠引導我（或任何大型語言模型）產生出結構清晰、內容豐富、且精確符合您期望的專業回覆。
第一部分：核心概念——理解 AI 的運作模式
要有效溝通，首先必須理解對話對象的特性。人工智慧模型，如我，並非擁有自主意識的知識庫，而是強大的預測引擎：
基於機率的文本生成：我的回應是基於訓練數據，預測在您輸入的特定提示後，最有可能出現的下一個詞彙序列。您提供的資訊越模糊，可能的答案分支就越多，精確度自然下降。
強依賴上下文：我沒有永久記憶（除非在單次對話中提供），每一次互動都依賴於當前的提示和之前的對話歷史。您必須主動建立所需的「上下文」。
遵循指令而非意圖：我嚴格執行您給出的文字指令。如果您心中想的是 A，但指令寫的是 B，我會執行 B。因此，指令的清晰度至關重要。
第二部分：提問的黃金法則——結構化提示 (Structured Prompting)
要取得精確答案，最好的方法是將您的需求結構化。一個理想的提示 (Prompt) 通常包含以下五個核心要素：
角色設定 (Persona Assignment)
讓我扮演一個專業角色，可以立即調整我的知識庫範圍、語氣和回應風格。這是我獲得專業且深入回答最快的方式。
指令範例：「請扮演一位資深的數據分析師。」
指令範例：「請以大學歷史系教授的身份，分析某個歷史事件。」
指令範例：「請擔任一位旅遊指南編輯，為我撰寫一份行程草稿。」
任務與目標 (Task & Goal Definition)
明確指出您希望我執行的具體動作。這是我回應的核心驅動力。
動詞是關鍵：使用明確的動詞，例如「分析」、「比較」、「撰寫」、「規劃」、「解釋」、「總結」、「翻譯」等。
目標明確：您最終想要達成的目的是什麼？
指令範例：「...請分析全球供應鏈目前面臨的主要挑戰。」
指令範例：「...請比較Python 和 R 在數據科學領域的優劣勢。」
背景資訊與細節 (Context & Details)
這是提供精確度的關鍵環節，也是我回應字數與深度的來源。您提供的細節越多，我的答案就越具體。
5W1H 原則：在背景資訊中應用：
何事 (What)：主題是什麼？
何人/何物 (Who/Which)：涉及的對象是誰？
何時 (When)：時間範圍？
何地 (Where)：地理位置？
為何 (Why)：您的需求動機？
如何 (How)：您希望過程如何進行？
指令範例：「...分析時，請考慮COVID-19 疫情後的影響、地緣政治衝突以及技術變革（例如 AI 應用）這三個因素。重點放在亞太地區的製造業。」
限制與約束 (Constraints & Exclusions)
設定邊界，告訴我什麼該做，什麼不該做。這可以防止我「離題」或提供您不需要的資訊。
格式要求：明確要求輸出格式，例如「條列式」、「使用 Markdown 粗體標題」、「撰寫成表格」。
字數要求：明確指定長度，例如「請務必超過 2000 字」、「限制在 500 字以內」。
排除內容：例如「不需要提供倫理道德的討論」、「跳過介紹性的寒暄語句」。
輸出風格與語氣 (Output Style & Tone)
定義答案的呈現方式，使其符合您的閱讀習慣或專業需求。
語氣：例如「專業嚴謹」、「輕鬆幽默」、「學術性」、「口語化」。
複雜度：例如「向五年級小學生解釋」或「使用複雜的專業術語」。
第三部分：進階技巧——將提問藝術化
除了結構化提示，以下技巧能進一步壓榨出回應的極限深度：
分解複雜問題 (Decomposition)
對於極其複雜的主題，不要一次問完。將大問題分解成一系列小問題，讓我逐一擊破，最後再要求我將所有答案總結起來。
步驟一：「請詳細解釋 A 的歷史背景。」
步驟二：「請詳細分析 A 的核心機制。」
步驟三：「請詳細討論 A 對現代社會的影響。」
步驟四：「請將步驟一、二、三的內容整合為一篇結構完整的學術報告。」
few-shot Prompting（提供範例）
如果您對答案的「格式」或「風格」有非常特定的要求，提供一兩個期望答案的範例給我看。我會模仿這些範例的模式來生成新的答案。
範例指令：「請按照以下格式提供三個額外的食譜建議。範例格式：[食譜名稱]：[簡短描述] - [所需時間]」
迭代與追問 (Iteration & Refinement)
很少有第一次提問就能獲得完美答案。將提問視為一種對話過程。利用追問來修正我的回應。
範例追問：「你剛才的分析遺漏了經濟層面，請補充深入的經濟影響分析。」
範例追問：「請將上一條回覆中的所有內容，改寫為針對非專業人士的科普文章。」
第四部分：實踐範例——一個能夠產生詳盡答案的完美提示
綜合上述所有原則，以下是一個能確保獲得超過2000字詳細回覆的完整提示範例：
角色設定：
請扮演一位專注於環境科學與永續發展的資深研究員和政策顧問。
任務與目標：
您的核心任務是撰寫一份關於「城市熱島效應 (Urban Heat Island Effect, UHI)」的綜合性報告。這份報告必須深入分析 UHI 的成因、具體影響，並提出可行的緩解策略。
背景資訊與細節：
* 研究重點區域：亞熱帶沿海特大城市（例如：台北、香港、新加坡）。
* 影響分析需涵蓋：公共衛生、能源消耗、空氣品質、生態系統。
* 緩解策略需涵蓋：基礎設施改造（綠色屋頂、透水鋪面）、城市規劃政策、技術解決方案（冷卻塗料）。
* 目標受眾：市政府決策者與城市規劃專家。
限制與約束：
* 格式要求：必須使用繁體中文。請使用 Markdown 標題（#, ##, ###）進行分段，並大量使用條列式清單。
* 長度要求：請確保最終報告內容的總字數**務必超過 2000 字**，以確保足夠詳盡深入。
* 排除內容：請避免使用過多的學術術語，除非有必要且需簡要解釋。不需要提供圖片或圖表，純文字即可。
* 語氣：語氣應保持專業、客觀且具有說服力。
風格與語氣：
使用嚴謹的學術寫作風格，但在提出建議時應具有實用性。
總結
向 AI 提出精確問題，並非碰運氣，而是一門工程學。通過結構化您的提示 (角色、任務、背景、限制、風格)，並善用進階技巧 (分解、範例、迭代)，您就能確保我能夠精準定位您的需求，並生成您所期望的、內容豐富詳盡的專業答案。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 252
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 25
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前 ・ 10
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 48
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 301
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 13
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 57
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 52
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 155