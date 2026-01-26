台北西北區扶輪社生活點滴--台日友誼

台北西北區扶輪社前社長鄭資盛 PP Alex是中華體協拳擊協會會長,推展拳擊運動不留於力

鄭資盛前社長關心台日友誼,他指出:

日本網友特地製作出「應援歌」表達對台灣的支持，該名網友在影片資訊攔下寫道：「我想為此刻感到不安的台灣朋友們盡一點力，因此創作了這個作品。」這首名為 《Stand with Taiwan》 的歌曲，傳遞出台灣並非孤單一人的訊息。歌詞中特別寫道：「如果你感到不安、害怕而哭泣，我會在你身旁，伸手扶你，因為日本就在你身邊。」

這首歌曲上傳Youtube後，迄今超過6.5萬次瀏覽，有許多台灣網友在底下留言表示感動、感謝日本人這麼挺台灣，「謝謝日本，我是台灣人，聽完歌都哭了」、「真的好感動，謝謝日本」、「台日友好！」。

