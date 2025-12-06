台北西區入冬飄香 中華路黃連木轉紅（圖／北市公園處提供）





台北市中華路黃連木葉片轉黃橘紅了，淡淡飄香，增添街道浪漫氣息。公園處表示，西門町中華路綠帶的林蔭大道以黃連木、大王椰子等喬木為主，成為現今臺北市重要都市綠廊，黃連木在天氣漸冷時，葉片轉變為黃橘色、橘紅色等暖色系，串聯西本願寺、西門町、北門等景點，讓城市綠廊瀰漫秋天浪漫，若想觀賞紅葉景觀，千萬不要錯過這般美景。

公園處指出，中華路一段屬省道台3線，北起忠孝西路二段，南至愛國西路，該路段更是臺北市示範性重要道路，其街道型態以雙向各五車道，主中央分隔島綠美化採大王椰子列植兩排，底部為複層式栽植杜鵑花，中央分隔島向建築物兩側各為兩道汽車快車道，第三車道為公車專用道，再以分隔島綠帶隔開汽機車兩車道，分隔島綠美化採樟樹列植一排，底部亦栽植杜鵑花，緊鄰道路兩側人行道更設置自行車專用道，人行道列植黃連木及少數茄苳，樹穴搭配複層式栽植宮粉仙丹，把「西門町」妝點得多采多姿，隨著臺北捷運設立西門站及鐵路隧道地下化，交通便利帶入假日人潮，行人徒步區及廣場常有各類文藝、運動、音樂、街頭表演，公園處在此規劃的各種樹木植栽更是一大風景，特別是會隨季節變色的黃連木，清爽浪漫最能留住旅人的腳步，享受繁華中的安逸。

廣告 廣告

公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，黃連木是臺灣原生半落葉深根性喬木，適合全日照環境，樹皮呈鱗片狀剝落，枝幹堅硬可以抗風，枝葉細緻，葉為羽狀複葉，樹形美觀且葉片在秋冬會逐漸轉為鮮艷的黃橘紅色後脫落，常運用於公園綠地或道路旁，景觀觀賞價值高，能表現四季風情，亦是耐風、耐寒、耐旱、抗空氣污染且生命力強的優良行道樹與庭園樹，公園處會在落葉期養護疏枝修剪過密的不良枝，讓樹冠通透，維持樹木樹勢使其健康生長，且令人感興趣的是黃連木枝葉及木材皆有淡淡的香味，亦有「香狸猫」之別名。

這季節中華路因黃連木葉色轉紅，街區煥然一新，來此觀賞、旅遊及參加活動的民眾，不僅可感受淡淡飄香氣息，漫步或騎乘自行車暢遊於人行街道上，更能深刻體驗黃連木橘紅浪漫暖意，體會臺北西門町之小確幸街區，您已準備踏上這個集熱鬧與悠然自在於一身的林蔭大道了嗎?

更多新聞推薦

● 雙子座流星雨、水星西大距、月近昴宿星團 齊現12月星空