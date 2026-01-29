台北西松國小走進武陵部落 傳統殺豬儀式迎賓 城鄉交流共譜文化新篇

西松國小走進武陵部落，傳統殺豬儀式迎賓，象徵分享、感恩與生命教育。（武陵國小提供）

寒假甫開始，武陵國小校園即迎來熱鬧景象，來自台北市西松國小及台北商業大學的師生學伴，正式進駐武陵部落，展開為期六天的「Buklavu 天選之聲」數位人文關懷部落體驗營隊，透過聲音採集與文化實作，深化城鄉與族群交流。

活動首日以布農族傳統殺豬儀式隆重迎賓，象徵分享、感恩與生命教育。武陵國小校長胡琢偉表示，期盼孩子們能從儀式中理解部落文化的核心價值，聽見最真實、純粹的部落聲音。

西松國小校長胡慧宜也指出，透過實地走入部落，讓都市孩子在真實情境中學習尊重多元文化，是難得而珍貴的教育經驗。

營隊課程內容多元，包含走訪部落教會、山林聲音採集、文化走讀與創作體驗。在採集聲音的過程中，西松國小老師亞玉帶領孩子們將聽見的樂音與自然聲響，轉化為繪本創作。

西松國小藍凱宥小朋友說「在山林裡錄下鳥叫聲，還有在傳統家屋聽見的人文聲音，這是在台北聽不到的驚奇！」

武陵國小學生也熱情帶領學伴參與禮拜、學習布農歌謠，透過歌聲交流文化情感。金承昱小朋友說「很喜歡跟大家一起唱歌，把部落的歌聲傳出去」

營隊安排製作趕鳥器、糯米酒及體驗傳統樂器，讓學童親身感受與自然共存的生活智慧。家長也參與「部落家庭夜」，在星空與音樂陪伴下，深化彼此情誼。