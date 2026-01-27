台北觀光客傻眼「黑白切800元」太貴⋯網：早不懂屏東物價！業者回應了

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

網友質疑4盤黑白切要價800元太貴，業者坦言依照片計算約550元，不排除還有其他品項未入鏡，但針對此事將虛心檢討。（圖／記者朱俊傑攝影）

黑白切黑白算？有台北遊客日前到屏東市某小吃攤用餐，點了魚蛋、粉腸等4菜色，結帳時被收了800元，讓他覺得很不合理PO網抱怨：「騙觀光客」。對此，遭點名業者根據照片4盤重新計算，合計應為550元，不排除還有其他品項沒在照片中，且該評論疑似是9個月前「冷飯熱炒」，儘管如此仍會虛心檢討。

「這樣8百…根本在騙觀光客～」，網友在《threads》上PO出一則9個月前的Google一星評論，消費者首次從台北到屏東，點了4盤黑白切，包括魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦及鯊魚煙等，一共800元，讓人覺得好貴。引起網友熱議，「黑白切沒價目表，通常都是黑白算」、「我早就看不懂屏東的物價了」、「還好吧，都是有點貴的單品」。

廣告 廣告

業者表示，該評論其實是9個月前，又被拿來「冷飯熱炒」，但未來將再明確告知消費者價位避免糾紛。‘（圖／記者朱俊傑攝影）

對此，遭到點名的業者表示，根據該張照片來算，鯊魚煙100元、生腸150元、魚卵150元、粉腸加大腸100元、豬牙齦50元，合計約550元，與當事人指控的800元有落差，可能當時有其他菜色沒有被拍到照片中。

業者提及該評論其實是9個月前，但又在近日遭到網友轉發，一直以來都沒有親自接到消費者致電反映，不過對於價位遭質疑，將會虛心檢討，是否當時說明不夠清楚，未來會明確告知價位，避免爭議。

更多三立新聞網報導

嘉義阿婆彎又出事了！20歲騎士「自摔滾2圈」畫面曝光 掃倒路邊2重機

聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開

夫死後秒變臉！惡媳婦獨吞公公「借名房產」領光700萬元 下場慘了

女師生「單腎寶寶」崩潰：被男學生強吻害的！求償136萬 法院判決出爐

