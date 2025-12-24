圖說＼午後的北投中心新村 (本報資料照)

作者：李奇嶽 / 台北城市大學觀光系助理教授

2025年1至7月，西門町商圈以約1,525萬人次居台北景點人氣首位，遠勝台北101等指標景點；表面看是「一枝獨秀」，實際卻更像一面鏡子：台北觀光正在從「單核心」走向「多極化」。

但要把話說嚴謹，第一步是先釐清：官方「遊憩據點」多以門票、停車、電子計數、電信數據、AI人流偵測等方式估算，統計的是「人次」而非「不重複旅客」。不同據點方法與範圍若不一致，就可能出現熱點看似爆量、實則混入通勤與路過人流的偏差。

因此，西門町的關鍵問題從來不是「還熱不熱」，而是「熱能否轉成產值」。台北市旅客調查顯示，國際旅客在台北平均停留約4.51日、3.52夜（扣除極端值後約4.17日），行程有限下，本就會把時間分配到多個區域；同一份調查也可看到大稻埕、捷運中山站街區等，已成為旅客的重要到訪點。

換句話說，西門町人次仍高，卻更容易遇到「停留時間被稀釋、回訪動機下降」的瓶頸：旅客不再只需要一個打卡商圈，而是想要「可漫遊、可敘事、可體驗」的街區組合。當城市魅力被多個節點共同承接，西門町若仍停在同質化商業與單一夜生活想像，就會從「必去」變成「路過」。

更何況，入境市場雖在復甦：2025年上半年來台旅客約419萬人次、年增約10%。客源回來了，但客源結構、旅遊目的與消費習慣都在變；商圈競爭也從「搶人潮」升級為「搶停留、搶內容、搶夜間消費」。

台北接下來該做的，不是繼續把西門町當成「冠軍」而自滿，而是把它當成「城市多核心戰略」的樞紐：

一、把KPI從人次改為停留時間、夜間消費占比、客單價與回訪意願。

二、用內容差異化拉長停留：街區導覽、次文化展演、影視／音樂主題、深夜食堂路線，讓西門町成為「專程前往」而非「順路逛逛」。

三、把分流做成導流：把西門町—萬華老城—大稻埕—心中山串成可步行、可轉乘、可消費的環線，讓多極化變成共同收益。

西門町的「成長停滯」不必被寫成末日；真正的警訊是：如果台北仍用「人潮大」來衡量觀光成功，就會錯過把分流轉為升級的窗口。城市觀光的下一回合，比的不是誰最擠，而是誰最值得停留。