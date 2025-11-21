台北觀光注入新動能 2025年越南獎勵旅遊團來台成果豐碩

越南獎勵旅遊團於台北101大樓數位藝術展示空間合影，體驗台北的科技與文化魅力。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

為吸引更多國際會展及獎勵旅遊活動落腳台北，帶動更多觀光經濟的成長，台北市觀光傳播局二十一日表示，持續推動會展獎旅補贊助及各項行政協助，其中推動國外獎勵旅遊團觀光表現亮眼，今年已成功接待多批大型越南獎勵旅遊團來訪台北，為本市觀光產業注入強勁活力。

此次的越南獎旅團將探索滿滿的台北精彩行程，來自越南的「CONG TY TNHH MTV HERBALIFE」獎勵旅遊團共六百二十人到訪台北市，該行程結合企業會議晚宴與觀光活動，讓團員在商務交流之餘，亦能充分體驗台北的城市風貌、歷史文化與多元美食。

除越南「CONG TY TNHH LIXIL VIETNAM」、「CONG TY TNHH SIAM CITY CEMENT VIETNAM」及「CONG TY TNHH TOSHIBA VIETNAM」等大型越南企業獎勵旅遊團共計約六百人相繼造訪台北，進一步擴大台北的國際觀光效益，凸顯城市作為亞洲獎勵旅遊熱門目的地的強大吸引力。

國際獎勵旅遊團不僅深入體驗台灣文化魅力，也為台北ＭＩＣＥ觀光注入新動能。未來觀傳局將持續強化國際鏈結，積極開發更多元主題的旅遊產品，深化台北的國際觀光吸引力，迎接更多來自全球的旅客。