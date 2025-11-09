台北設分公司？蔣萬安曝「輝達正在評估中」：未來營運對北市非常正面

記者詹宜庭／台北報導

對於輝達是否將在台灣設立分公司，蔣萬安表示，輝達目前正在評估中。（資料圖／翻攝畫面）

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安日前提出「輝達不能只是用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，我希望它在台北設立公司，而且要一定的資本額，這是我的堅持」，引發熱議。蔣萬安今（9日）上午受訪時表示，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中，我們很希望他能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對北市也是非常正面的。」

輝達要落腳北士科T17、T18一度因為土地歸屬卡關多時，讓黃仁勳也無奈說不知道問題出在哪裡。在新壽同意拿回成本的前題下，願意合意解約，目前北市府正在和新壽進行合議解約相關程序，不過，蔣萬安也拋出希望輝達能夠設立台北分公司。

蔣萬安今早參加第十一屆電器盃節能公益路跑活動，會前有媒體問及輝達設立台北分公司進度為何？蔣萬安則回應，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中，我們很希望他能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對北市也是非常正面的。」

