台北設計獎揭曉！ 「捷運綠廊串連人行動線」工程奪評審團推薦獎





備受全球設計界關注的「2025臺北設計獎」，今年共收到來自62個國家、多達4,772件作品參賽。在11月21日盛大舉行的頒獎典禮中，臺北市的城市公共空間類作品——「捷運綠廊串連人行動線（士林－劍潭站）更新工程」，以其創新理念，榮獲最高榮譽之一的「評審團推薦獎」（Judges’Special Award）。

本次獲獎作品由工務局公園處、境觀設計公司及安宏營造三方通力合作完成，展現了跨部門協作的豐碩成果。

「驛 × 憶 × 藝」為主題：橋下空間轉化為人本友善廊道

公園處表示，本次綠廊更新工程的核心主題為「驛 × 憶 × 藝」，旨在將捷運士林站至劍潭站之間的橋下空間，從功能單一的設施轉化為多功能、人本友善的城市場域。

工程更新重點包括：

開放空間營造： 調整機車停車位，並拆除封閉圍牆。

安全性提升： 增設夜間照明、重新配置植栽，打造開放、明亮且具安全感的空間。

文化敘事： 將地方歷史與文化元素融入景觀配置與光影設計，塑造兼具休憩、展演與文化敘事的綠色廊道。

公園處處長藍舒凢表示，此次更新不僅改善了步行動線，更透過設計手法，讓居民與旅客在日常生活中感受士林獨有的城市記憶。這座綠廊不僅提升了步行品質，更期盼成為市民常態使用的城市地標。

