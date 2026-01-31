台北證實25年來首例「漢他病毒死亡」 疾管署：老鼠多就可能有鼠媒疾病

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台北市大安區一名70多歲老翁在感染漢他病毒發病8天後不治身亡，對此，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性，疾管署統計指出，從2017年至今已累計達44例，疾管署長羅一鈞今（31）日也證實該老翁為自2000年以來首例死亡的個案。

漢他病毒（Hantavirus）。（圖／翻攝畫面）

據疾管署副署長林明誠昨（30）日說明，根據國內統計資料顯示，自2017年至今累計44例確診漢他病毒個案，其中一至五月病例數明顯偏多，一月最多共八例、二月三例、三至五月分別為四例、六例及五例。年齡層分析顯示，30至59歲族群占32例，約占總數近四分之三，而44例中男性29例、女性15例。

廣告 廣告

林明誠也指出，老鼠是漢他的重要病媒，老鼠「們」又很習慣人口密集的環境，舉凡溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見的老鼠都是漢他、鉤端、地斑重要病媒。林明誠也強調，老鼠多就可能有鼠媒疾病，做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。

疾管署也呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大措施。民眾應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，妥善處理家中廚餘或動物飼料，隨時做好環境清理，並針對火巷、排水設施、雜物堆等鼠類活動熱區加強捕鼠與滅鼠。

更多FTNN新聞網報導

過年大掃除要小心！北市7旬男子染漢他病毒亡 疾管署示警注意老鼠

台北年貨大街擴大禁菸！蔣萬安推「無菸城市」分流 大稻埕設臨時吸菸區

Uber加入北市好孕專車 將有四寶使用？蔣萬安笑稱「要問家裡老闆」

