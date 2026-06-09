開箱台北議長獎禮物！學生哀號：比市長獎好

▲台北市長蔣萬安日前參加「114學年度畢業生市長獎頒獎典禮」。（圖／北市府提供）

[NOWNEWS今日新聞] 隨著畢業季到來，各縣市「市長獎」、「議長獎」獎品再度成為學生熱議話題，去年曾有畢業生收到議長獎，打開竟發現是「衣架一支」，讓人簡直摸不著頭緒，更一度登上媒體版面。近期不少學生在社群平台曬出獎品開箱文，引發網友瘋狂比較，更掀起了一場縣市之爭。

有一名台北畢業生近日在Threads上分享，今年議長獎的獎品竟然是飛利浦的耳罩式藍牙耳機，照片PO上網立刻引發熱議；另一名網友馬上跳出來留言，傻眼哀號：「我問號，為什麼議長獎比市長獎還好？」照片中可以看到，市長獎的禮物雖然同為藍牙耳機，但檔次明顯有差距，且上頭還貼有台北市長蔣萬安敬贈的貼紙。

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其他網友見狀紛紛表示，「市長獎的耳機還比議長獎爛」、「這副的耳罩看起來至少比市長獎的放得下耳朵」、「議長獎常常比市長獎好」、「我國小當年議長獎送的行動電源，也比市長獎的大顆」、「市長獎的獎品一向是最爛的」、「國小議長獎比市長獎好，公認的」。

此外，也有不少其他縣市的畢業生跳出來大吐苦水，「新北又輸，市長獎超鳥」、「台中市長獎：超破藍牙耳機，盧媽媽出來道歉= =」、「新北市的議長是圖書禮券，讚喔沒關係我一點都不冷不累我好想哭」、「新北市議長請出來說明你的禮物」、「水杯跟禮卷的台中市」。

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