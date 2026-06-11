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即時中心／陳奕劭報導

台北市長蔣萬安日前赴議會總質詢，遭民進黨議員何孟樺詢問「無菸政策的人力問題」，沒想到研考會主委殷瑋卻搶過麥克風代答、與議員唇槍舌戰。對此，民進黨台北市議員洪婉臻掌握業務群組資訊，發現今（11）日上午還有287人在內，她強調，「無菸城市，不能變成基層加班城市」，真正抹煞基層努力的，是高層把政策支票丟給基層兌現。

洪婉臻爆公務稽查群組287人在線

洪婉臻在臉書發文表示，日前蔣萬安市長公開說，無菸城市稽查的公務稽查人力已減少6分之1，將增加委外人力。甚至說若成效好，還能再減少人力。但根據她掌握的菸害稽查業務群組資訊，截至今天上午都還有287人，若按蔣萬安市長所說，公務稽查人力已減少6分之1，難道原本動員人力已經突破340人？

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她指出，北市府不少局處人力不過100、200人上下，青年局更是不到百人，一個新政策動用跨局處人力，幾乎等於再動員一個新局處的人力。多數同仁平常還有業務，要學習菸害稽查實務，離開單位到商圈巡邏。而且委外人力並不能完全取代公務員執法，隨著商圈增加，人力需求只會增加。

快新聞／台北變加班城？「這群組」驚見287人在線 議員揭無菸城市「背後代價」

群組多達287人在線。（圖／洪婉臻議員辦公室提供）

洪婉臻批無菸城市變加班城

洪婉臻批評，「無菸城市，不能變成基層加班城市」，提出建議就是抹煞基層同仁努力？不知道有多少同仁為蔣萬安的無菸政策加班，真正抹煞基層努力的，是高層把政策支票丟給基層兌現。

她提到，市長蔣萬安1月12日宣布無菸城市政策，1月商業處就有承辦人加班80小時。2月商業處為「無菸城市」加班的時數高達282小時。股長以下同仁就加班247小時，從基層到主管，大家一起被新政策追著跑。

洪婉臻直言，政策倉促上路，業務單位加班加到爆，這是跟基層站在一起？這叫減輕基層負擔？蔣市府說跟基層站在一起，但政策壓力卻是基層在扛。基層公務員配合政策、晚上巡查、假日出勤，才是應該被看見、被支持、被好好對待。

她強調，市長不要口口聲聲說人民是老闆，卻放任你的部屬這麼傲慢不謙卑，官字兩個口，你的人表現得淋漓盡致，凡事出一張嘴再來說「我是基層，不是高層」，笑話！

快新聞／台北變加班城？「這群組」驚見287人在線 議員揭無菸城市「背後代價」

洪婉臻談無菸城市政策。（圖／擷取自洪婉臻臉書）

原文出處：快新聞／台北變加班城？「這群組」驚見287人在線 議員爆無菸城市「背後代價」

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