台北讓世界關注！ 香港導演張庭堅：去101朝聖絡繹不絕

〔記者林南谷／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)25日赤手攀登台北101大樓，在全球無數雙眼睛見證下，歷時91分鐘挑戰攻頂成功，圍觀民眾情緒瞬間炸裂。不過，台灣攀岩圈的反應卻相當兩極，部分攀岩者甚至直言不會觀看，同時還氣憤怒斥「不想看到不該看到的畫面！」

霍諾德在「零防護、無繩索」條件下，赤手攀登台北101大樓且一舉攻頂，卻引爆台灣攀岩圈兩極化聲音。台北龍洞岩場與市區攀岩館，有不少攀岩者表示不會觀看直播，直言「不想看到不該看到的畫面！」

香港影星、知名導演張堅庭27日在其臉書分享個人觀點，一開頭，張堅庭就說攀登101大樓是最近國際政治以外的最大娛樂新聞，強調自己不是畏高者，但怕高，很佩服那些solo Climber(徒手攀爬)。

發文中，張堅庭特別提及台北101董事長賈永婕，介紹她是媒體主持人、創業者、慈善活動家，「她力排眾異，完成了101品牌的世界級推廣，而且還安排霍諾德太太在60樓和丈夫打招呼，實在扣人心弦。」

張庭堅最後讚嘆說：「台北市讓世界關注了一整天，去101朝聖的人應該絡繹不絕，真是一個經典的品牌推廣故事。」

