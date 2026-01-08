台北豆腐渣庇護島 高度僅6公分

為提升行人交通安全，台北市交工處在多處路口增設庇護島，有民眾發現，大同區承德路2段、錦西街口庇護島去年12月只施工一半就停工，近期新畫設黑黃警示線後卻大片剝落，剛立好的反光桿螺絲也沒鎖好，此外，庇護島只有5、6公分，質疑沒有保護路人功效。交工處回應，經查該庇護島實際高度僅6公分，與設計高度10公分不符，已要求廠商盡速改正，將依合約規定對施工廠商及監造廠商開罰。

議員陳怡君接獲民眾陳情，承德路2段、錦西街口庇護島在去年漆上黃色油漆後便沒有再施工，日前恢復施工、漆上黑黃警示線後，油漆卻大片剝落；剛立好的反光立桿螺絲也沒鎖好，用手輕拉就可拔起；同時庇護島也只有5、6公分，高度明顯不足，庇護島甚至有車輪輾過痕跡，該庇護島前後還有雙連國小及成淵高中，學區內交通安全竟被視如草芥，用豆腐渣工程草率行事。

交工處說明，承德路2段、錦西街口庇護島參考外界建議，採用國外原諒式行人庇護島、10公分高度設計，達到阻擋車輛、減少行人傷害目的，同時避免對違規駕駛者過度傷害；在安全配套方面，同步設置反光導標、遵行標誌及危險標記。

交工處表示，廠商未於施工完成就將交通維持設施撤除，將依合約規定對施工廠商及監造廠商開罰，並要求施工廠商限期改善；另查該庇護島配合瀝青路面鋪築後，實際高度約為6公分，與設計高度不符，已要求廠商盡速改正，標線脫落及螺栓鬆動亦要求立即改善。