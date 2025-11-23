台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
隨著台灣房價節節攀升，年輕世代買房壓力倍增，也讓許多人不禁感嘆，父母輩能在台北置產，如今的年輕人卻連新北都買不起。近日，有網友發文表示，從祖父母輩到自己這一代，房價幾乎翻了數倍，「感覺一輩子的努力，只是為了不被洗到更邊陲的地方」，貼文一出立刻引起網友共鳴。
一名網友日前在Dcard上以「一代一代被洗到越來越邊陲」為題發文，指出老一輩人還能在台北市邊陲買到數間房，而父母那一代為了換更大的空間，只能搬往新北市居住。根據他的觀察，約20年前新北一環中古屋每坪約15萬元，如今同區域的新建案開價竟直逼百萬元，讓他無奈嘆氣，「等我要買房的時候可能更貴，實在是無力負擔」。
原PO進一步以消費者物價指數（CPI）換算，分析當年的15萬元購買力約等同現在的20萬元，但他苦笑表示，現在以每坪20萬的預算，幾乎只能買到新北邊陲20年內的中古屋，直言「好像一輩子的努力，只為了不被洗到更邊陲的地方，更別說前進蛋黃區了」。
文章曝光後引發許多網友共鳴，紛紛在下留言回應，「除非你很有錢 不然考慮一下舊屋不好嗎？如果硬要住那種又大又漂亮的新房那當然只能被洗出去」、「若干年後花蓮台東地區房價也變得跟蛋黃區一樣貴了」、「現在只能買蛋黃最邊了，正蛋黃根本買不起，買到的有是又老又舊，抗房貸到死傳給誰有意義嗎？」、「那是因為你們祖上沒累積財富啊，能在台北市買房，留到現在還會讓你們這些子孫流落邊陲之地」。
不過，也有人認為「蛋黃區」是可能轉移的，「蛋黃區是會轉移的，隨著新房子一直蓋中生代往哪裡移動，新蛋黃區就會出現，台北市現在老房子太多 一定會出現鬧區交替的」、「你可以期待以後衛星城市發展起來，蛋殼也可能會變蛋黃，雖然比不上超級蛋黃但是住起來還可以，比如說台南永康V.S.台南東區」、「蛋黃區會轉移的喔，看看高雄左營經典案例，高雄火車站以南越來越沒落，因為北高雄土地多可重畫可蓋商場商圈新房子，加上高鐵捷運國道交通便利，人口就逐漸開始北移」。
30歲還沒房被長輩催！他嘆雙北房價高「努力仍買不起」 網曝現實勸：不用想太多
存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動
裝潢太新反而要小心？他問「台北30年老屋能買嗎」 網點關鍵：看不見的最可怕
