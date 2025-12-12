台北賞燈抽10萬元禮券 新北馬拉松超早鳥8折

耶誕、跨年不出國也很好玩！台北市府攜手16大百貨體系，打造超過80處璀璨燈飾、串聯40場展演，民眾還能透過「光之覓境雙重抽」參與LINE OA集章抽獎，有機會把10萬元百貨禮券帶回家。全台跑者矚目的「新北耶誕馬拉松接力賽」熱鬧登場，推出2026超早鳥優惠；台中中央公園新場域「Funkyland」加入節慶陣容，是年末熱門城市打卡新據點。

今年「光之覓境雙重抽」結合人氣Peanuts家族，由史努比領軍陪伴民眾展開尋光之旅，東區頂好廣場特別規畫限定「Merry and Bright」大型裝置，吸引粉絲排隊拍照。到場即可集下1枚章，走進各大百貨還能取得融入史努比元素的活動畫冊，書腰可拆下收藏，數量有限、粉絲必搶。

廣告 廣告

遊客在16大百貨集章點掃描QR Code，可依1、3、5、7、9枚章參加「尋光立即抽」，每集即抽、立即兌；累滿5、10、15枚章還能參與「尋光大獎抽」，最大獎為10萬元百貨禮券，總獎項價值突破百萬元。

台北市區裡也有多款視覺亮點燈飾，為冬夜增添城市浪漫。微風台北車站以全台室內最高、逾6萬顆燈泡點綴的22公尺耶誕樹吸睛；三創生活園區以科技感十足的「炫光立次方」開創未來風聖誕；京站主打粉紅夢幻派對，全天候拍照效果滿分；新光三越台北站前店點亮1:1史努比禮物盒小屋，成為必拍地標；美麗華百樂園則有「阿凡達星願聖誕樹」，營造潘朵拉星球般的奇幻氛圍。

即日起至12月19日期間，台北全城12場精采展演接力登場，包括遠百信義A13「聖誕快閃派對」、台北101「夢想舞台音樂會」、大葉高島屋聖誕音樂會與超人力霸王見面會等；ATT 4 FUN「繽紛玩夜祭」也邀來《巧克力冒險工廠 THE MUSICAL》限定快閃演出，節目多到看不完。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」同步開跑，自11月11日起在台北消費滿200元，並從12月1日起登錄發票即可獲抽獎序號，有機會把1,000萬現金大紅包、台積電股票、高階電動汽車、NBA雙人機票及iPhone等萬元好禮帶回家。同時為台北市民設置專屬抽獎池，總獎值突破3,000萬元，單筆最高可享100次抽獎機會，愈買愈有機會中獎。

新北市力邀勇腳馬參加「2026耶誕馬拉松接力賽」，賽事採3人1隊、全程24.7公里接力模式，讓不同程度跑者都能找到最適合的挑戰組別。路線穿越象徵新北動脈的縣民大道，清晨奔馳於市中心將是一項難得經驗。即日起祭出「超早鳥8折優惠」，限量100名，報名至12月31日止，額滿為止。

台中市以全新城市地標加入冬季節慶話題。位於中央公園「味覺體驗區」的Funkyland試營運以來，即因波希米亞風的半戶外空間、絕佳視野與野餐場景成為網美新寵。12月21日正式啟用後，將加入聖誕展演與手作活動。該場域地形層次豐富，可眺望綠美圖與會展中心，夕陽灑落時宛如城市中的藝術景色，並設有兒童遊戲區，是假日親子出遊絕佳選擇。

原文出處

延伸閱讀