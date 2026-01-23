台北賞花秘境！榮星花園梅花盛開6成 白雪點綴池畔迎新春

冬天不用往山裡跑，台北市區就有賞梅好去處！榮星花園公園的老梅樹悄悄綻放，雪白花朵沿著荷花池畔盛開，遠看像細雪飄落般浪漫。目前花況約6成，預計1月底前都是最佳觀賞期，想拍美照的朋友動作要快！

榮星花園梅花花況已開到6成，吸引不少攝影朋友前往拍照。（圖／榮星花園志工隊長林雍善提供）

榮星花園歐式花園佔地6.8公頃，是台北第一座歐式造景公園，開闊的草地和優雅造景，讓人一走進來就倍感放鬆。荷花池旁的老梅樹特別有看頭，有的含苞待放、有的已經開好開滿，皎潔花瓣配上翠綠花苞，還有蜜蜂忙著採蜜，充滿生機。尤其當陽光灑下來時，荷花池二側的梅花樹林，彷彿被施了魔法，浪漫又夢幻，令人流連忘返，也成為攝影愛好者的私房景點。

梅花盛開微風吹來，陣陣花香撲鼻，讓人感覺心情放鬆。（圖／榮星花園志工隊長林雍善提供）

梅花這種原產大陸的花卉，擁越冷越開的特性，最近氣溫一降，花就開得更茂密了。小巧的白色花瓣看起來特別雅緻，經常三朵一起綻放，每朵都有五片花瓣。微風吹來時陣陣花香撲鼻，為即將到來的新年增添喜氣，也象徵著迎寒而上、蓄勢待發的好兆頭。

蜜蜂忙著採蜜，榮星花園生機蓬勃。（圖／北市工務局提供）

除了梅花，公園裡還有另一個驚喜——高聳的杜英樹群。這種台灣原生常綠喬木很有特色，老葉在落葉前會由綠轉紅，一年四季都在落葉，樹下鋪滿暗紅色葉片，搭配橄欖形的黑色果實，充滿季節感。抬頭看還能發現樹上結了許多綠色小果實，這些可是鳥兒們的最愛，常能聽到清脆的鳥鳴聲在樹冠間迴盪。

來榮星花園，大家一致動作就是拿起手機找到最佳鏡位，拍下梅花美麗身影。（圖／北市工務局提供）

台北市公園處長藍舒凢說，榮星花園是都會區少數交通方便又有生態特色的公園。「夏天可以看螢火蟲，全年都有網紅猛禽『鳳頭蒼鷹』出沒，還有共融式兒童遊戲場適合親子同遊。水池旁的老梅樹群，更是市區難得的賞梅秘境！」

杜英落果加上落葉，頗有詩意。（圖／北市工務局提供）

圓山所莊勝豪主任也補充，這裡不只是居民運動休閒的好地方，也是觀察台灣原生植物和候鳥的絕佳景點。「荷花池旁的梅花群最近成為冬季限定打卡熱點，花期到一月底，現在6成花開正是最美的時候，很適合來散步賞花。」

趁著好天氣，不妨來榮星花園走走，在淡淡梅香中迎接新春，感受「梅」開眼笑的好心情，也為新的一年帶回滿滿活力和好運氣！

