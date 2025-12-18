台北購物抽千萬現金、台積電股票 蔣萬安放話：抽中生四寶、五寶
搭配行政院普發1萬元刺激消費，台北市政府舉辦「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動已於12月1日正式開跑！台北市長蔣萬安今日許願，「如果是我抽中1,000萬元我就生四寶，如果我抽中台積電股票生五寶！」
台北市政府指出，從11月11日起至明年3月8日，只要在台北市店家單筆消費滿200元，至活動官網登錄發票或收據，即可獲得抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可再加倍，期間每週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C好禮，每月再抽台積電股票，活動登錄金額每累積達10億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」，總抽還可再抽高檔電動汽車及1,000萬現金大紅包，總獎值超過3,000萬元的萬份好禮等著被帶回家。
台北市政府今（18日）抽出「月月抽」首批幸運得主，包括台積電股票、君悅101跨年煙火總統套房與LUXGEN n7電動車等超值大獎。蔣萬安於記者會喊話只要大膽消費都有機會成為台積電股東，盡情消費也要記的登錄發票，「吃喝玩樂在台北，千萬現金就給你，直飛美國看球賽，台積股東就是你！」蔣也開心發下豪語「如果是我抽中1,000萬元我就生四寶，如果我抽中台積電股票生五寶！」後續一生沒煩惱，歡迎大家幫忙宣傳來台北消費。
