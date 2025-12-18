台北購物抽1千萬現金、台積電股票 蔣萬安嗨喊：我抽中就生四寶、五寶

記者陳思妤／台北報導

配合中央普發現金一萬元，台北市政府推出「來台北有購嗨消費歡樂抽」刺激消費，大獎包括一千萬現金還有台積電股票，今（18）日抽出「月月抽」首批得主。台北市長蔣萬安還開心許願，「如果是我抽中一千萬元我就生四寶，如果我抽中台積電股票生五寶！」

台北市政府推出為期近4個月的「來台北有購嗨消費歡樂抽」抽獎活動，自11月11日起至115年3月8日到台北市店家消費滿200元活動，今日抽出「月月抽」首批幸運得主，包括台積電股票、君悅 101 跨年煙火總統套房與LUXGEN n7電動車等超值大獎。

蔣萬安在記者會現場嗨喊，大膽消費，只要在台北都有機會成為台積電股東，普發現金一萬元台北瘋狂抽，大家盡情消費，也要記得登錄發票，「吃喝玩樂在台北，千萬現金就給你，直飛美國看球賽，台積股東就是你！」

「三寶爸」蔣萬安也開心許願，「如果是我抽中一千萬元我就生四寶，如果我抽中台積電股票生五寶！」後續一生沒煩惱，歡迎大家幫忙宣傳來台北消費。

「來台北有購嗨消費歡樂抽」活動迄今累積登錄金額已逾10億元，北市府除宣布加碼抽美國雙人來回機票外，只要民眾於耶誕至跨年的歡樂節慶期間消費（114年12月24日至115年1月1日），抽獎機會再翻倍。

