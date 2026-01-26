台北走春賞燈又賞花 西門町圓山花博雙IP

台北市府結合璀璨燈藝、繽紛花海與山林景致，打造動靜皆宜的城市春遊提案。包括2月25日至3月15日盛大舉辦的「2026台北燈節」、2月11日開幕的北投三層崎花海，以及橫跨春節至3月中旬的陽明山花季。

今(2026)年「台北燈節」首度規畫「雙展區、雙IP」形式，攜手國際知名IP合作，分別於潮流匯聚的西門町，以及兼具文化底蘊與綠意景觀的圓山花博公園同步展出，透過大型主題燈組、城市街景與夜間光環境設計，呈現傳統與潮流交會的嶄新賞燈體驗。

配合燈節活動，台北市府推出20條主題遊程，串聯捷運、高鐵與台鐵動線，白天可走訪大稻埕、迪化街、中正紀念堂或陽明山自然景點，夜晚再前往雙展區賞燈，輕鬆完成一趟台北小旅行。

台北市觀傳局建議規畫2至3日行程，進行深度的旅遊，像是串聯龍山寺、台灣省城隍廟、中山與晴光商圈，或延伸至士林官邸鬱金香展、台北玫瑰園玫瑰展等季節限定景點。並攜手64家旅宿業者祭出住宿與延後退房優惠，還結合「高鐵假期」交通住宿聯票，吸引中南部旅客北上賞燈。

被譽為「台版富良野」的北投三層崎花海，以「花願同行」為主題，2月11日起首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園，打造結合花海、櫻花與城市景觀的春日賞花路線。開幕當天將舉辦園遊活動，結合表演、市集與寫生比賽，並延伸串聯27家北投在地特約商家，主打花季限定優惠，讓賞花行程結合溫泉、美食與街區漫遊。

每年春節熱門的陽明山花季，今年自2月5日展開至3月15日，除櫻花與多樣花卉盛開外，也啟動「IG短影音大賞」，讓民眾以影像記錄春日山景，並規畫「低碳後花園特展」，透過互動式插畫引導民眾以輕鬆方式認識永續理念，使得賞花不只是視覺體驗，更成為與自然對話的過程。

