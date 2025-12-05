台北跨年主持陣容出爐！Sandy看見搭檔直喊「放心」 4大舞台卡司曝光

【記者張綵茜／台北報導】跨年倒數！「台北最High新年城」（2026跨年晚會）演出歌手陸續公開，台北市觀傳局今（5日）再公布主持陣容，將由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓陪伴迎接2026年。此外，跨年當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦音樂盛宴。

觀傳局表示，今正式公布跨年晚會由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手主持。觀傳局轉述，獲得3屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎Sandy透露，得知主持搭檔時整個很放心，更大讚「豪平準備充足、強梗不斷，和熙、圓圓都是專業主持人。」

主持經驗豐富的黃豪平，多次擔任金鐘獎星光大道紅毯主持人，他表示，能與好朋友一起主持「興奮大於壓力」，尤其能主持台北跨年，是重要的里程碑。

被視為氣氛擔當的圓圓則說，收到台北跨年主持的邀約很驚訝也很感謝，此次將挑戰開場舞，「今年是雙重挑戰，做夢都夢到在跳舞」，對主持團隊的默契也相當有信心；夏和熙回憶自己曾在青少年時期到台北跨年，從觀眾變成主持，直呼相當興奮，他也和大家推薦跨年結束在台北要做的3件事情，騎YouBike回家並去吃涼麵以及騎到河濱公園欣賞2026年的第一天。

黃豪平擔任2026年台北跨年晚會主持人。彭欣偉攝

此外，觀傳局介紹，跨年當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造台北跨夜音浪。

觀傳局指出，位於東區頂好廣場「節奏不關機」，將以熱情串聯全場氣氛，成為東區跨年夜最亮眼的電音搖滾樞紐，舞台主題以電音與輕搖滾為主軸，邀請到閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩 Sean、P!SCO、NWTN（뉴튼）等人氣卡司輪番開唱，帶領現場觀眾一路嗨到倒數時刻。

而今年首度新增的四四南村以「次元音航線」為主題，是專屬動漫迷的次元聚點，演出包含 Can[II]ceR、Re:TurN-Capture-、ZEAL詩謠、少女ガチャポン（少女轉蛋）等，以動漫DJ秀、歌舞與經典神曲呈現最潮二次元魅力。

另外，位於象山公園「夜光低頻率」，由聖恩主持，以 R&B 與都會靈魂樂營造滑順律動，卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等為跨年夜帶來質感流線；在景勤一號公園的「記憶漫歌島」多元舞台則融合民歌、民謠，演出包括江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等演繹經典旋律，在暖心歌聲中喚醒跨世代的共鳴。

東區頂好廣場以「節奏不關機」為主題。圖為2025跨年晚會多元舞台／台北市觀傳局提供

