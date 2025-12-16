台北跨年住宿推薦！從信義到南港、西門到松山，煙火、派對與靜謐一次收進夜裡

（圖／品牌提供）

跨年不一定要在人潮中倒數，選對旅宿，本身就能成為迎接新年的儀式。有人嚮往信義區的煙火震撼，有人偏好河岸夜色的從容，也有人想站在城市邊緣，用更寬廣的視角看臺北閃耀。從藝術與派對並存的都會飯店、兼具美食與音樂的跨年據點，到能讓身心慢慢回到節奏的全新城市綠洲，這些旅宿各自詮釋了不同的跨年風格。

跨年旅宿推薦1：台北寒舍艾美酒店

如果說信義區是跨年夜的心臟，那麼台北寒舍艾美酒店便是這場盛宴中，最優雅的藝術包廂。座落於時尚與藝文核心地帶，酒店以「光與影」為策展主軸，全館收藏來自臺灣、中國、日本、歐美等地近 700 件當代藝術作品。在這裡，跨年不只是狂歡，更是一場優雅自在的感官探索。

步入挑高大廳，首先迎接旅人的並非傳統的水晶吊燈，而是中國藝術家李暉的不鏽鋼雕塑《鹿鳴常春 - 開門見喜》。這隻原應奔馳於曠野的長頸鹿，低頭棲息於純白空間中，金屬材質反射著燈光，時空的錯置感讓人莞爾，也隱喻著對環境生存的省思。

（圖／品牌提供）

轉身上樓，電梯梯廳的牆面上，比利時藝術家 Fred Eerdekens 的《影子雕塑: 小王子》正等待著細心的旅人。看似雜亂扭曲的銅線，在特定光源照射下，牆面上竟浮現出《小王子》的經典名句：「沙漠的迷人之處，在於某處藏著一口井。」這正是艾美試圖傳遞的哲學，美好往往隱藏在光影的轉角處。而在寒舍食譜餐廳，楊泳梁的《人造仙境1號》則以數位影像重組現代建築，遠看是潑墨山水，近看卻是鋼筋水泥，極具視覺衝擊。

對於渴望感受臺北跨年熱鬧臨場感的旅人，寒舍艾美的位置十分方便。從酒店步行即可抵達101及市民廣場，感受歌手演出與舞台的熱浪。若不喜歡人擠人，可選擇在台北寒舍艾美酒店，也能沉浸於同樣精彩的跨年氛圍，北緯二十五（Latitude 25）推出的「K-pop炸裂倒數」派對，從晚間10點至凌晨1點，以經典韓流旋律陪伴賓客。入住面101景觀房型的住客，更能獨攬煙火第一排絕美夜景，在私人空間中迎接 2026 年的到來。

2026年第一個清晨，建議在館內「探索廚房」享用豐盛早餐後，開啟一場深度的文化之旅。憑寒舍艾美的房卡，房客可免費參觀「台北當代藝術館」。這項獨特的連結，將住宿體驗延伸至城市藝文脈絡，讓新年的開始不僅是休息，更是一次心靈的充實。

（圖／品牌提供）

跨年旅宿推薦2：台北松山意舍酒店

對於不想在信義區中心人擠人，卻又想保有都會節慶感的旅人，位於松山車站旁的台北松山意舍酒店是個聰明的選擇。酒店採現代化的環保設計，館內更藏有許多輕鬆活潑的藝術作品，結合臺灣文化與創意的陳設帶來明亮整潔的視覺享受。開放式衣櫥與充滿巧思的文創備品，營造出輕鬆活潑的氛圍。最迷人的是，這裡多數房型皆能眺望台北101或基隆河景，提供旅人另一種觀看城市的視角。

跨年夜的台北松山意舍酒店充滿了「享樂主義」的色彩，旅人入住後可先享受冬天夕陽美景，感受夕陽的美妙變化，酒店內亦有健身房，喜歡運動的朋友即使在跨年夜依然能感受運動產生多巴胺帶來的快樂。位於17樓的Que原木燒烤餐廳，以大片落地窗引入基隆河岸夜景，跨年當晚5:30-:9:30推出的半自助式吃到飽晚餐，每人2,200元起，享有牛排、豬排或帝王鮭主餐三選一，餐廳更於跨年夜贈送用餐顧客半隻爐烤波士頓活龍蝦，餐檯上還有各式各樣跨年限定餐點吃到飽，以炭火香氣溫暖冬夜。

（圖／品牌提供）

飽餐後，不用急著出門，晚上10點半，大廳將變身為「復古City Pop跨年倒數趴」，在紅白氣泡酒無限暢飲與DJ的音樂中，與來自世界各地的旅人一同倒數。若是入住101景觀房，窗外就是璀璨煙火；若是河景房，則能享受波光粼粼的寧靜夜色，兩種截然不同的跨年風情，任君挑選。

2026年的清晨首推酒店豐富的早餐，有臺式、西式、中式、日式及韓式料理，更可外帶一個現包的飯糰，作為上午的點心。步出酒店，先前往鄰近的百年古剎「松山慈祐宮」參拜，在裊裊香火中祈求新年順遂，隨後步行至後方的彩虹河濱公園，或租借 YouBike 沿著基隆河畔騎行，在微涼的晨風與開闊的河景中，感受臺北難得的清新時刻。

（圖／品牌提供）

跨年旅宿推薦3：台北六福萬怡酒店

如果說信義區的跨年是熱鬧的特寫鏡頭，那麼座落於南港的台北六福萬怡酒店，提供的景色彷彿是「臺北廣角全景」。這裡早已不是單純的交通樞紐，對於追求質感與空間感的旅人來說，台北六福萬怡酒店展現了一種「退一步，視野更寬廣」的跨年美學，你不必在人群中推擠，而是優雅地站在城市的至高點，將璀璨夜色盡收眼底。

（圖／品牌提供）

台北六福萬怡酒店將國際品牌與臺灣本土藝術完美融合，步入酒店，彷彿走進一座當代美術館，公共空間陳列著新銳藝術家的創作，讓等待與移動的過程都充滿美學驚喜。而跨年夜的重頭戲，在於「高度」，酒店30樓的行政貴賓廳擁有傲視南港的制高點視野，今年打造的「錫光十年，閃耀跨年」派對，主打精緻餐點與紅白酒微醺體驗，伴隨著 Live 樂團的節奏，給到訪旅人優雅狂歡的夜晚。

若喜歡熱鬧氛圍，敘日全日餐廳則推出了「2026 動物狂歡派對夜」，結合美食與音樂，適合好友或家庭聚餐，在享用豐盛百匯的同時，也能輕鬆捕捉窗外的節慶花火。

住在南港，新年的早晨擁有獨特的「未來感」與「自然感」。可於酒店內的敘日全日餐廳享用豐富的自助早餐，用餐後，推薦步行前往鄰近的「台北流行音樂中心」，其獨特的幾何建築在晨光中極具張力，是絕佳的攝影點，也能感受城市早晨的靜謐。隨後，利用地利之便，可搭乘捷運前往象山步道，在高處大口呼吸新年第一口芬多精！或轉乘至貓空搭乘纜車，在茶香與山林綠意中，開啟嶄新的一年。

（圖／品牌提供）

跨年旅宿推薦4：Oani 綠洲

12月初才剛開幕的「Oani 綠洲」，位於西門町鬧區一隅，距離捷運出口僅一分鐘。以「在城市中恢復節奏」為核心理念，由「本事設計」打造出一座以自然材質、柔和光線與水波節奏構築的靜謐空間，讓旅人在繁忙城市中找到一處能深呼吸的地方。

（圖／品牌提供）

Oani 綠洲為台灣旅宿 MEANDER 集團旗下全新高端品牌，延續集團「城市串聯」的精神，將在地文化、旅人休憩與感官體驗交織，打造一座屬於台北的現代綠洲。即日起開放預訂，邀請旅人親自體驗，找到屬於自己的綠洲。

每間客房配置選物皆以「純淨與節奏」為選擇標準，包括來自日本的 「HARIO 琥珀玻璃壺與半影玻璃杯」、台灣手工製作的「林果良品牛皮拖鞋」、來自英國倫敦的「Miller Harris洗沐用品」，讓旅人的休息像是一場細緻的生活重組。

（圖／品牌提供）

台北寒舍艾美酒店

地址：臺北市信義區松仁路38號

電話：(02)6622-8000

台北松山意舍酒店

地址：臺北市南港區市民大道七段8號17樓至21樓

電話：(02)2653-2828

台北六福萬怡酒店

地址：臺北市南港區忠孝東路七段359號7-30樓

電話：(02)2171-6565

Oani 綠洲

地址：台北市中正區寶慶路 69 號

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

