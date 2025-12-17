台北跨年卡司公布！ 李千娜不趕場陪市民一起迎2026

李千娜跨年獨家留在台北。（中視提供）

2026台北跨年卡司今（17日）公布，表演嘉賓除了高爾宣OSN、王ADEN、U:NUS及李千娜。其中，李千娜更是跨年獨家就在台北，當晚不趕場，陪市民一起歡度。出道以來第一次在台北唱跨年，她的心情是既驚訝又開心，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作」。

李千娜表示：今年對她來說發生了很多很多大事，「這讓我更強壯、增加許多智慧、考驗，也成長許多。」李千娜今年也完成了出道18年來，首場大型演唱會，她也期許繼續邁向下一個目標去挑戰。

廣告 廣告

而高爾宣自女兒出生後，就不否認自己是女兒傻瓜，今年跨年對他來說，還有一件非常重要的事：「這次是第一次唱臺北跨年，當晚結束後直接回家抱女兒！跟她一起度過新年的第一天！」之前就說過老婆的預產期在1月，高爾宣被問到如果兒子提早報到怎麼辦，他的反應是，「有想過這個問題，如果真的提早來了，那就真的是最難忘的一場跨年。第二胎心情上有比較放鬆，但也多了另一種期待」，高爾宣也透露對兩個小寶貝的寵愛程度都會公平，也希望他們長大後能照顧彼此。

更多鏡週刊報導

吳宗憲錄《Talk Talk秀台語》人來瘋 放話第三季「取代Sandy」全場笑翻

韓韶禧、全鐘瑞同世代首度聯手 《末路雙嬌》打造最火辣犯罪組合

《LINE TODAY 聚光賞》2025音樂榜揭曉：Lady Gaga、洪佩瑜分別奪全球與在地冠軍