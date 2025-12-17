台北跨年卡司公開 李千娜獻出道18年第1次

高爾宣OSN、王ADEN、李千娜、U:NUS等藝人31日將登上《台北最High新年城-2026跨年晚會 》舞台。對此，李千娜表示既驚訝又開心，「這次表演把許多經典歌曲變成組曲，特別請專輯製作人王希文老師重新編曲製作，還有帶來從未表演的特別橋段以及舞蹈演出，希望在今年的最後一天帶來熱鬧氣氛還有滿滿祝福，給觀眾很不一樣的跨界合作」。

李千娜坦言2025年對她來說發生了很多很多大事，「這讓我更強壯、增加許多智慧、考驗，也成長許多。」也完成了出道18年來，首場大型演唱會，她也期許繼續邁向下一個目標去挑戰。

廣告 廣告

李千娜31日將登上2026台北跨年晚會舞台。（圖／中視提供）

高爾宣自女兒出生後，就笑稱自己是「女兒傻瓜」，直呼：「這次是第一次唱台北跨年，當晚結束後直接回家抱女兒！跟她一起度過新年的第1天！」而他先前分享老婆的預產期在1月，被問到如果兒子提早報到怎麼辦？他表示，「有想過這個問題，如果真的提早來了，那就真的是最難忘的一場跨年。第2胎心情上有比較放鬆，但也多了另一種期待。」也透露對2個小寶貝的寵愛程度都會公平，希望他們長大後能照顧彼此。

高爾宣自女兒出生後，就笑稱自己是「女兒傻瓜」。（圖／中視提供）

高爾宣提及平常就有運動的習慣，所以對於要在台北跨年晚會演出，完全不擔心體能。這次他將攜手王ADEN演出，也保證「歌單會準備一組特別的給台北粉絲。」

高爾宣形容2025年對他來說是一個轉折年，很多事情從「衝」變成「沉澱」，包括音樂、家庭還有自己，「以前的我會一直想往前衝，但今年因為不想錯過女兒長大的過程，開始學著去平衡生活。」目前認為自己調整的還不錯。

王ADEN將與高爾宣一同演出。（圖／中視提供）

而男團U:NUS為此次跨年演出，也密集練舞準備，「這是我們第1次登上台北跨年舞台，心情真的非常興奮！也會互相提醒、更加自律地照顧好自己的狀態，才能把最好的表演呈現給大家。」除精心準備全新歌曲，還會有跨界合作，要帶給大家驚喜。

U:NUS為此次跨年演出密集練舞準備。（圖／中視提供）

U:NUS分享2025後半年對他們有深刻的意義，「是我們團員彼此團結在一起又很專注的時刻，有著以往不同的默契，期望新的音樂，會帶給大家更多正面的能量」。

12月31日《台北最High新年城-2026跨年晚會 》從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

延伸閱讀

中職/今年還為台鋼雄鷹效力 石萬金突宣告退役改當經紀人

中職/洋砲魔鷹續披台鋼雄鷹戰袍 合約總值約2189萬元

中職/樂天桃猿8年約綁住林立！ 月薪將達聯盟之最