台北跨年卡司慘輸？她喊1縣市陣容贏麻了！一票人驚呆：實力強到沒朋友

生活中心／王文承報導

一名女子整理了各縣市跨年晚會演出名單，並好奇詢問：「今年跨年卡司誰最強？」（示意圖／資料照）

年末將至，各縣市跨年晚會卡司陣容陸續曝光，許多民眾開始規劃要去哪裡為今年畫下完美句點，或透過電視、網路收看精彩表演。一名女子整理了各縣市跨年晚會演出名單，並好奇詢問：「今年跨年卡司誰最強？」貼文曝光後，引發網友熱議。

她喊1縣市跨年陣容贏麻 一票人驚呆：實力強到沒朋友



一女網友在網路論壇《Dcard》發文列出今年從北到南的跨年陣容，其中台東卡司包括 A-Lin、張惠妹（阿妹）、戴愛玲以及炒熱氣氛的玖壹壹等實力派歌手，讓原PO驚呼：「個人覺得台東這次很強欸！」

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人對其他縣市表達意見，「海報每年都很醜，尤其是台北」、「這次嘉義可以說是歷年最熱鬧」、「無感，對跨年已經沒興趣的老年人過來 +1」、「不覺得越來越沒興趣看跨年演唱會了嗎？」、「蛤？台北就這樣！？這是全部了嗎？」、「已經不期待跨年卡司了，幾乎都不認識」。

然而，多數網友一致點名台東陣容超強，「A-Lin、阿妹、愛玲三大鐵肺歌后集結也太嗨」、「台東強得沒朋友了」、「我這幾年都看台東，幾乎都是實力派歌手」、「台東擠爆了」、「台東有阿妹跟 A-Lin 怎麼輸？」、「台東有 A-MEI 又有張惠妹，實力堅強」、「台東卡司超強阿」、「台東想去」、「我覺得台東的陣容很猛」、「台東今年好強」。

