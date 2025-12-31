台北跨年啟動13項維安 蔣萬安：爆裂物、襲擊皆有沙盤推演

台北市長蔣萬安31日下午至現場視察周邊維安，他表示市府此次啟動13項維安措施，更特別在市府及101周邊重點部署總共3014位警消及民力在現場值勤。（邱芊攝）

「台北最High新年城－2026跨年晚會」將於31日晚間7時開始，台北市長蔣萬安31日下午至現場視察周邊維安，他表示市府此次啟動13項維安措施，更特別在市府及101周邊重點部署總共3014位警消及民力在現場值勤，周邊也有8處的緊急醫護站，即刻給予支援，他強調今天晚上的跨年活動，市府絕對上緊發條，絕不鬆懈，堅持到最後一刻。

「台北最High新年城－2026跨年晚會」將於31日晚間7時開始，台北市長蔣萬安31日下午至現場視察周邊維安。（邱芊攝）

蔣萬安稍早至市民廣場的舞台、醫護站、安檢區及周圍視察，他表示此次啟動13項維安措施，包括偵爆犬、身分查證、無人機監控、數位科技的偵蒐、車阻以及特勤警力進駐等，也特別結合警消及民力，總共3014位人員在現場值勤，特別針對市府及101周邊重點部署。

另一方面，蔣萬安說，針對爆裂物的威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，也在事前都有多次的沙盤推演，周邊也有8處的緊急醫護站，會即刻給予支援。

「台北最High新年城－2026跨年晚會」將於31日晚間7時開始，台北市長蔣萬安31日下午至現場視察周邊維安。（邱芊攝）

蔣萬安表示，此次他特別要求所有市府各單位的同仁以及民間力量的夥伴，今天晚上的跨年活動要上緊發條，絕不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全，這是最重要的使命。

信義分局長李憲蒼補充，現場配置了照明車與指揮車，以便在突發狀況中提供光線並透過廣播引導民眾疏散，為了確保核心區域的安全，警犬隊負責搜查危險物品，而安檢人員則在入口處使用儀器禁止違禁品進入。

此外，警方配備了無人機干擾槍以應對空中威脅，並部署了27組機動打擊部隊，每人都會攜帶槍彈、無線電、辣椒水，幹部則有電擊槍、鋼叉等裝備以即時制止脫序行為。

