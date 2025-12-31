台北跨年夜維安升級 入場前須經安檢、禁帶刀械

想進場跨年的民眾注意了。今年通通得先經過安檢和金屬探測器這一關，就是要杜絕民眾攜帶像是槍、刀械或爆裂物危險物品。

台北市民董小姐表示，「我覺得雖然進場比較麻煩，但是會讓安全度更好，然後也可以更安心地看表演跟活動。」

台北市民陳先生認為，「安全最重要啦，我覺得，如果以那個事情發生的話。」

由於跨年夜北部飄雨，北市觀傳局表示，為了現場維安需求，避免影響他人視線，呼籲民眾盡量穿著輕便雨衣，不要帶超過120公分的雨傘。

台北市府觀光傳播局長余祥建議，「攜帶短的雨傘，那如果超過120公分的雨傘，就不要攜帶入場，所以再次呼籲大家都可以穿輕便的雨衣，來到跨年晚會的現場。」

因應1219台北捷運攻擊事件後，台北市迎來萬人跨年晚會，維安全面升級，現場除了鎮暴犬，還有大型警備車和巡邏車，避免駕車衝撞。在執勤人力部分，結合警消和民力，共3014位。

蔣萬安指出，「我們也會啟動13項的維安措施，包括我們會針對鎮暴犬，還有身分查證、無人機監控，數位科技的偵蒐，特別針對市府以及101周邊來進行重點的部署。」

除了執勤人力進駐，台北市府也結合無人機和周邊監視器，即時監看現場畫面，以便掌握第一時間狀況，要讓民眾開心跨年，平安回家。