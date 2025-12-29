台北跨年天氣出爐！ 多雲有雨怎辦？達人曝煙火最佳觀賞處

台北101跨年煙火。資料照，陳品佑攝



全台跨年煙火即將在週三登場！不過，煙火秀表現如何深受天氣影響，氣象專家林得恩今（12/29）清晨就以台北101煙火說明，今年跨年夜台北天氣以多雲短暫雨機會較大，因此，建議民眾可選擇在台北101的東側、南側位置、近距離且攜帶雨具為佳。

林得恩今日清晨在臉書粉專「林老師氣象站」提到，由於今年跨年夜台北處於多雲短暫雨的機率大，欣賞台北101跨年煙火需分兩種不同情境，一是沒下雨，二是下雨，各有不同應對方式。

林得恩說明，如果沒有下雨，環境風場的風向及風速就變得非常關鍵，站在「上風處」看煙火，畫面最乾淨；站在「下風處」，容易被煙霧蓋住。

他預判，31日晚間至明年（2026）1月1日清晨，台北地區受東北季風南下影響，環境的中低層（地面至1500公尺）風向應在東北風至偏東風之間，風速則在3至8m/s之間；初步判斷煙霧會往西南到偏西方向飄移，因此欣賞煙火最佳觀賞方位，以101的東側、南側最推薦；國父紀念館南側草地、象山中低段平台、世貿三館外圍及吳興街、福德街一帶高處都是較佳選擇。

至於遇到下雨，因雨水和厚雲層都會降低觀賞煙火的清晰度，尤其是高空煙火容易被雲層蓋住，嚴重影響視覺的能見度。這時，雨勢大小就比風向要來得更為重要，近距離觀賞勝過高視角遠處眺望佳。

