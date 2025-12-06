台北跨年搖滾區免費搶！600飯店住2晚送雙人入場證

台北市觀光傳播局為讓民眾有更多機會體驗年末精彩活動，聯手超過600家台北市旅館飯店推出跨年優惠方案。民眾即日起至12月31日，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並於現場填寫資料、上傳住宿發票及明細照片，就可獲得限量「跨年晚會搖滾區入場證」2張。

民眾即日起至12月31日，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並於現場填寫資料、上傳住宿發票及明細照片，就可獲得限量「跨年晚會搖滾區入場證」2張。（圖/台北市觀傳局提供）

觀傳局表示，「台北最High新年城-2026跨年晚會」已公布超強卡司包括蔡健雅、韋禮安、U：NUS等藝人演出。此次與中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會合作，參與的飯店包括台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家業者。

除了飯店合作方案，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，讓旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車直達「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區，提供一站式體驗服務。

北投麗禧溫泉酒店。 （圖/台北市觀傳局提供）

觀傳局同時舉辦多項抽獎活動，即日起到12月12日，民眾可在「我是台北人」臉書頁面參與抽獎，只要親自到台北市政府周邊廣場與現場史奴比主題裝置物合影，並將照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證，還有機會獲得史奴比台北限定紀念品。

此外，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動也同步進行，11月11日起至明年3月8日，民眾到台北市店家消費滿200元，登錄發票收據或透過自動匯入雲端發票，即可獲得抽獎序號。獎品包括1000萬元現金、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮，消費200元即可獲得1次抽獎機會，單筆最高100次抽獎機會。

