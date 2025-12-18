台北跨年搭捷運 2站單趟免費 2站盡量避開

台北捷運昨（十八）日宣布，台北跨年晚會連續四十二小時營運不中斷，時間自今年十二月三十一日早上六點至明年一月一日凌晨，目前規劃二線進場（板南線、淡水信義線），三線離場（板南線、淡水信義線、松山新店線）。此外，北捷推出跨年免費搭捷運，自今年十二月三十一日晚間十點半至明年元旦上午六點，民眾由「南京三民站」、「台北小巨蛋站」進站「單趟免費」。

民眾盡量避開捷運市府站、台北101站等人潮眾多站點，預計台北跨年晚會結束，凌晨三點之前完成輸運措施。北市交通局指出，舞台施工交通管制方面，北市交通局指出，今年提前一日，自十二月二十四日凌晨開始，但延後六小時，自一月二日中午十二點結束。

值得一提的是，跨年晚會三十一日當日三階段交通管制，第一階段交管時間晚間七點至八點車輛「只出不進」，第二階段交管時間晚間八點至十點車輛「禁止進出」，第二階段交管時間晚間十點至凌晨三點車輛「禁止進出」，管制範圍擴大東至松德路，西至光復南路，北至忠孝東路四段、五段，南至莊敬路。

另外，遠雄大巨蛋十二月三十一日下午五點舉辦「蔡依林世界巡迴演唱會」，預計晚間十點半結束。由於跨年晚會人潮眾多，考量人潮安全因素，管制區內禁止騎乘自行車。