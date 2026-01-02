台北跨年收視出爐！人數衝破530萬 ｢大咖歌后演出失常」飆超高收視

記者蔡維歆／台北報導

蔡健雅與韋禮安跨界合唱飆出高收視。(圖／電視台提供)

「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」，收視榮登全台跨年之冠，兩個頻道所累積不重複觀看人次就超過530萬。而六小時的跨年晚會，收視最高點落在101煙火秀，收視飆升至4.13，而藝人演出橋段，金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲飆出收視高點2.62，另外影視歌三棲全能歌后李千娜演唱〈望月想愛人〉時，收視也有2.49，相當吸睛。

臺北跨年李千娜演出相當吸睛。(圖／電視台提供)

臺北跨年全程也在網路直播，包括臺北市政府YT頻道，直播時所累積的觀看次數1天就超過332萬，最多同時在線觀看人數也有26萬，另外中視新聞YT頻道，直播觀看次數達245萬、YT頻道直播觀看次數111萬。而台北旅遊網FB、新聞FB兩平台直播也有近10萬觸及。同步在LINE TODAY的總觀看人次也超過122萬。整個2026臺北跨年，電視頻道的收視人數，加上YT頻道、FB、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數就超過1350萬。

而蔡健雅跨年當天抱病狂唱，沙啞嗓音讓粉絲聽了相當心疼，她表示為了工作從美國飛回台灣，一直搭飛機導致身體虛弱，已經感冒整整一周，加上要下雨，她認為可能是上天要給她挑戰，因此也就豁出去唱了。

