台北跨年晚會卡司全公開！韓團KARA睽違12年來台 興奮開放粉絲點歌

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將強勢登場，今（19）日公布跨年晚會超豪華卡司的完整名單，本屆主持人有Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓；表演嘉賓則有韓國女團KARA、周湯豪、玖壹壹、蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN＆王ADEN、Bii畢書盡、安心亞、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜、職棒味全龍啦啦隊小龍女Dragon Beauties。

其中最受矚目的莫過於2007出道的韓國二代女團KARA，目前成員有昇延、知英、妮可、齡智、奎利，官方也釋出影片，5人表示睽違12年來台相當興奮，還問粉絲想不想她們，能與大家倒數迎接2026真的好期待，還開放歌迷留言點歌。

今年跨年除了臺北市民廣場前的主舞台，還有四大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨夜音浪，全面引爆跨年氣氛。

責任編輯／施佳宜

