台北跨年晚會嚴陣以待 蔣萬安：下週規劃高強度演練

台北市長蔣萬安今（21日）說，因應最大型的跨年晚會將至，下週將規劃在市府站周邊站點，舉辦高強度演練。（圖／董孟航攝）

台北捷運台北車站、中山站19日爆發隨機攻擊事件，釀4死11傷。台北市長蔣萬安今（21日）說，因應最大型的跨年晚會將至，下週將規劃在市府站周邊站點，舉辦高強度演練。

蔣萬安今主持1219事件緊急維安應變小組會議，會後受訪時透露，他已指示消防局、警察局、北捷公司、衛生局跨局處研議，針對即將到來的跨年晚會，下週在市府站周邊站點規畫一場高強度演練，面對最大型的活動事先模擬。

蔣萬安表示，針對1219事件，也特別要求警察局、消防局、衛生局、教育局，針對計劃型的無差別攻擊事件，擬定市民應處的正確作法，並推出文宣教材，盼讓年輕人從小開始建立防範意識。

至於跨年時是否安裝安檢門或是發細胞簡訊？蔣萬安回應，針對細胞簡訊，會中以討論確立朝此方向規劃，未來若發生類案，便即刻發送細胞簡訊，讓周邊市民朋友即刻接獲簡訊，提高防範意識；對此已責成消防局、警察局即刻研擬，希望盡快積極落實。

針對安檢門，蔣萬安則強調，會針對小巨蛋、北流等室內場館裝設，也會出動金屬探測器；跨年晚會則規畫特勤小組進駐，並加強支援警力，包括偵爆犬、防爆車，執行地毯式的全面搜索，提高整體戒備規格。

網友嗆北投砍人 蔣萬安：IP來自境外

另外，有網友稱12月31日要在北投砍人，蔣萬安強調，第一時間就要求警察局即刻查辦並追溯源頭，目前查獲3則恐嚇IP均來自境外，但也會持續加強相關區域的維安。

蔣萬安說，檢警針對1219事件持續偵辦，他會定期向外界報告案情細節，至於是否在公共場域放置防砍傘等作為，以加強市民自保能力，他則強調具體作法仍在研擬，目前先提高市民面對緊急事件的應處意識，各方建議都會參考，未來若擬定具體方案便會即刻提出。



