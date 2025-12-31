台北跨年晚會圓滿落幕 KARA睽違12年重返台灣嗨翻20萬人

台北市長蔣萬安和韓國女子天團KARA一起跨年倒數。（陳俊吉 攝）

「台北最High新年城-2026跨年晚會」至凌晨12時現場人數約20萬人，演出卡司堅強，跨年前的壓軸演出更由睽違12年重新回到台灣舞台的韓國女子天團KARA帶來精彩表演。台北市長蔣萬安表示，他特別謝謝這麼多的KAMILIA（KARA粉絲名）熱情的等待，他也希望市民用101的煙火，展開雙臂迎接全新的2026，把所有的煩惱、不開心與遺憾留在2025。

蔣萬安開場先打趣地說，他知道大家眼裡只有KARA還有煙火，所以他保證他致詞一定會比煙火還要短，接著他表示，2025年對台北來說是非常關鍵的一年，因為迎來全球AI龍頭輝達落腳台北，證明台北就是未來全球科技發展最強的一顆心臟。

蔣萬安也特別強調，今天晚上另件大事就是大家敲碗等待12年的KARA終於回到台北，所以他特別謝謝這麼多的KAMILIA熱情的等待，也再次向全世界證明台北人的浪漫與堅持，他也希望市民用101的煙火，展開雙臂迎接全新的2026，把所有的煩惱、不開心與遺憾留在2025。蔣萬安最後更與KARA互教中文、韓文版的新年快樂，嗨翻現場。

今年北市跨年晚會卡司順序，由賽博台客樂團美秀集團、捷運盃街舞大賽青年組冠軍HRC BEAST ABYSS和主持群接續開場，隨後依序為影視歌三棲全能歌后李千娜、人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、情歌王子Bii畢書盡、Dragon Beauties小龍女、金曲創作才子韋禮安、金曲創作天后蔡健雅，接著由U：NUS及捷運盃街舞大賽成人組冠軍 VHZ Dance Crew帶來精彩表演，還有新生代創作歌手高爾宣OSN、性感實力唱跳女神安心亞。

2025年的最後將由跨年前壓軸卡司KARA帶來30分鐘精彩表演，並與民眾一起跨年倒數、迎接台北101新年大秀，2026年的一開始，則由潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹繼續熱力開唱。

依照電信信令推估，晚間9時活動現場人數約為6.5萬人，10時約為8.2萬人，11時為10.9萬人，參加人數最後約為20萬人。

