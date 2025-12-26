台北跨年晚會完整名單曝光！網翻出「20年前卡司」驚呼：化成灰都認得

網友翻出20年前跨年晚會海報掀起討論。圖／翻攝自Dcard

距離2026年僅剩5天，全台各縣市的跨年晚會紛紛派出熱門歌手吸引人流，其中台北也邀請超人氣二代女團KARA擔任壓軸卡司，讓Kamilia（粉絲名）都沸騰起來。然而，有網友翻出20年前的跨年卡司陣容，紛紛讚嘆當年根本是「神仙打架」，甚至不用特別標註也認得出來有哪些藝人，「這才是跨年」。

近日有網友在Threads、Dcard上PO出今年台北跨年卡司，並與2006年的跨年晚會進行一場PK，表示對當年的清晰畫質感到驚訝，且卡司更是一個比一個大咖，大讚「沒有寫名字都認得出來」。

從2006年台北跨年晚會海報可見，由「阿妹」張惠妹擔任C位，一旁有孫燕姿、楊丞琳、五月天、F.I.R、麻吉等大咖。

此外，留言區也有網友補充，除了海報上的偶像外，還有蕭亞軒、許慧欣、阿杜、梁靜茹、王心凌、李聖傑等藝人連番上陣，主持人也一次邀請了徐乃麟、曾國城、蔡康永、小嫻、艾莉絲，被封為全台最強一點也不為過。

網友翻出20年前跨年晚會海報掀起討論。圖／翻攝自Dcard

然而，今年台北101跨年則有蔡健雅、周湯豪、韋禮安、GENBLUE幻藍小熊、李千娜、安心亞、畢書盡、美秀集團等，甚至邀請到重棒人氣女團KARA，睽違12年再度來台成為最大亮點。

不過，對比2006年的跨年陣容，也讓網友大酸「以前不用寫是誰都認識，現在如果不寫是誰怕大家不認識」、「2006右邊五位化成灰都認得」、「新生代台灣歌手都是一群C咖」。

貼文曝光讓部分網友吐槽「不變的是海報設計都有類似的迷樣感」、「最High新年城用了20年」、「20年海報設計都同一位嗎」，有網友則平反，「期待蔡健雅老師」、「請的藝人組算蠻多的，也是有花錢的感覺」。

也有網友點出其中關鍵，表示「紅的都跑去開自己的場或是跑對岸了，比起跨年我反而期待紅白」。



