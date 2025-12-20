台北跨年晚會照常舉辦！ 蔣萬安宣布「維安全面升級」霹靂小組、鎮暴犬都將出動

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

昨晚台北市隨機殺人造成4死9傷，震驚全台，尤其兇嫌張文選擇在人潮洶湧的交通樞紐作案，更讓全民人心惶惶。台北市長蔣萬安今（20）日表示，針對跨年晚會將會有維安升級規劃，包括特勤警力、霹靂小組，也會向中央申請保安警力，現場將有防暴車、鎮暴犬以及嚴密的場地檢查。

蔣萬安上午主持緊急維安應變小組會議，他重申，已要求包括捷運警察局、台北捷運公司，針對各捷運站都要加強警力、加強保全人力，也將進行全線各站點的高強度演練，包括人潮疏散、因應無差別攻擊事件等等；針對傷者及亡者，已啟動社工關懷窗口，後續市府會協助心理諮商、法律諮詢，也開設安心專線給予市民支持。

至於未來捷運是否會裝設安檢設施？蔣萬安則說，捷運公司已經啟動包括全線增加保全能力、加強巡邏、結合捷運警察全副武裝，且全面配置必要的裝備，全面加強巡檢，後續捷運公司會來有完整評估。



