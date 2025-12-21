台北跨年晚會照常辦！ 蔣萬安：提高戒備 發送細胞簡訊

生活中心／綜合報導

距離跨年，剩不到兩周時間，但台北市發生隨機殺傷人事件，造成大眾擔憂，呼籲取消跨年活動，不過台北101董事長賈永婕表示，相信政府的維安能力，會正常舉辦煙火秀，台北市長蔣萬安，也說會提高戒備規格，並規劃如果遇到緊急狀況，會發送細胞簡訊。

台北馬拉松盛大登場，超過2.8萬人參加，但另一頭氣氛相當嚴肅，多名員警來回巡邏，因為這是北市發生隨機砍人案後，首個大型活動，警方不敢大意，動員全市8分局、共693名警力，比往年多一倍，交警更全數配槍，不過，眼前更大的挑戰，就是跨年晚會。

台北101跨年煙火宣傳片：「不怕人擠人，只為一起看煙火迎接新年。」

今年台北市除了101煙火秀、跨年晚會，還有蔡依林的大巨蛋演唱會，有網友擔憂人潮多，呼籲取消跨年活動，但台北101董事長賈永婕在社群發文，強調會認真堅定完成跨年煙火任務，相信政府的維安能力。台北市府也將在下周，舉辦高強度演練。









台北市長蔣萬安：「跨年晚會昨天我也說過，目前初步部署，包括車阻，包括特勤小組，偵報犬防暴車，以及整體周邊的場景，我們都會來地毯式的全面進行，對於細胞簡訊的部分，我們剛剛在會中也有討論，我們就會確定朝這個方向來規劃。」

賈永婕臉書發文表示會認真完成跨年煙火任務。（圖／民視新聞）





台北市長蔣萬安表示，未來如果發生緊急情況，將規劃發送細胞簡訊，跨年期間，針對室內大型場館，會協助安裝安檢門，至於民眾也有自保方法。

民眾說：「現在比較亂，就是去比較安全地方，自己家附近。」

民眾說：「比較警戒，會看一下現場一些，有沒有比較特殊的人，我有買辣椒水還有哨子。」





專家建議可以自備防身噴霧。（圖／民視新聞）









民眾說：「我會看我自己背包的重量，再去看有什麼防身用品，耳機量聲音不要太大聲，或是說乾脆就不要戴。」

畢竟去年跨年有超過22萬人，湧入信義區，北捷運量更是突破282萬人次，人潮眾多的地方，除了提高警覺，也可以自備哨子、防身噴霧、雨傘等等，隨時自我保護。





