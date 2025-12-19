台北跨年晚會重磅卡司大公開
▲台北跨年晚會完整重磅卡司名單全公開！（圖：北市觀傳局提供）
二○二六台北跨年晚會重磅卡司名單全公開！台北市觀光傳播局昨（十九）日公布，韓流傳奇女團KARA睽違十二年重返台灣，甚至獨家在台北跨年合體演出！北市觀傳局也公布跨年首度與PEANUTS漫畫家族合作，更結合台北城市意象推出多款跨年限定周邊商品，即日起至明年一月十八日，台北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」在信義區香堤大道可愛登場！
北市觀傳局指出，日前公布兩波跨年卡司名單，包括蔡健雅、韋禮安、GenZ女團GENBLUE幻藍小熊及影視歌三棲李千娜，另有美秀集團、高爾宣OSN&唱跳歌手王ADEN、情歌王子畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，十九日重磅公布壓軸獨家卡司韓團KARA、唱跳女神安心亞，以及潮流搖滾i人學長周湯豪、本土天團玖壹壹。
北市觀傳局長余祥表示，這次台北跨年晚會最大亮點就是邀請到韓流傳奇女團KARA。等了整整十二年，KARA重新回到台灣，這次帶來一首首非常經典的金曲，歡迎國內外KARA粉絲齊聚台北一同跨年。KARA也特別透過影片向台灣粉絲熱情問候，十分想念粉絲、迫不及待想再次站上舞台與大家相聚。
休息一年之後，周湯豪表示，台北兼具現代城市魅力與人情溫度，這是他最具情感連結的地方，這次帶來新專輯多首作品與經典曲目。曾多次參與台北跨年的玖壹壹今年再度登場，團隊分享多年來頻繁往返台北，對台北的便利性與多元生活風貌印象深刻。
性感實力唱跳女神安心亞睽違九年為台北獻上跨年獨家演出，她分享台北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，預告這次呈現全新音樂與舞蹈設計，盼與觀眾共同迎接嶄新一年，還有小龍女與吉祥物也將引爆全場。
北市觀傳局進一步指出，除了首度攜手PEANUTS漫畫家族，讓史努比與兄弟姊妹化身跨年最佳旅伴，現身市府周邊燈飾裝置，為跨年夜增添滿滿療癒氛圍；同時，自即日起至明年一月十八日，台北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」將在信義區香堤大道登場，還推出多款跨年限定周邊商品，從帽子、服飾、馬克杯到票卡夾、圍巾、帆布袋等。
此外，「來台北有購嗨消費歡樂抽」活動，即日起至明年三月八日，只要到台北市店家單筆消費滿二百元，即日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，就能獲得一組抽獎序號，有機會抽中一千萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone 17等萬份好禮！
台北跨年晚會當日還有四大多元舞台，將在東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園及四四南村舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造台北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到二○二六。
