台北跨年晚會 主持陣容曝光

跨年多元舞台東區頂好廣場以「節奏不關機」為主題。圖為二０二五跨年晚會多元舞台資料照。（台北市觀光傳播局提供）

記者王誌成∕台北報導

「台北最High新年城二０二六跨年晚會」即將強勢登場！台北市觀光傳播局五日公布跨年晚會主持陣容，將由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手點燃全場熱力，陪大家一起迎接二０二六。此外，廣受好評的多元舞台也再度登場。除了「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」外，更首次新增「四四南村」舞台，匯聚四大主題，提供不同年齡、不同族群的跨年體驗。

觀傳局昨天正式公布台北跨年晚會主持陣容，由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓一起High翻台北，獲得三屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎Sandy透露，得知主持搭檔時整個很放心，更大讚「豪平準備充足、強梗不斷，和熙、圓圓都是專業主持人」；黃豪平主持經驗豐富，亦多次擔任金鐘獎星光大道紅毯主持人，表示能與好朋友一起主持「興奮大於壓力」，尤其能主持台北跨年，是重要的里程碑。

觀傳局介紹，今年跨年除了重磅卡司滿滿的主舞台，當日還有四大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、Ｒ＆Ｂ、動漫ＤＪ秀等各種不同風格打造台北跨夜音浪。

「台北最High新年城二０二六跨年晚會」在台北市民廣場前的主舞台與四大多元舞台將同步開唱，全面引爆跨年氣氛，用多樣化內容展現台北的音樂包容力，讓跨年夜不只是一場倒數，而是一座城市共同織出的跨夜音浪地圖，不管喜歡怎樣的音樂都能在台北找到最合拍的跨年頻率。